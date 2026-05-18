Tras profundizar los recortes, Javier Milei celebró el superávit fiscal en el primer cuatrimestre del año

En el arranque de la semana, el presidente de la Nación, Javier Milei, concentró los esfuerzos en su "batalla cultural", tal cual marcó en sus varios posteos en X sobre la clase de macroeconomía que brindó en una universidad privada. En paralelo, festejó el superávit fiscal y primario sostenido en el marco de su modelo de ajuste y motosierra.

"El superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos", resumió el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo el logro, mensaje que Milei reposteó.

Luego, el Presidente hizo lo mismo con lo señalado por el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, Felipe Núñez, quien aseguró que van "26 de 28 meses con superávit fiscal". Y aportó los emojis de tres anclas.

Javier Milei celebró el superávit fiscal.

"Toto es una máquina de dar buenas noticias", escribió otro usuario en X y el Presidente lo ratificó con un reposteo.

En pleno sostenimiento del fuerte ajuste en diversos sectores del Estado Nacional puesto en marcha por los ministros bajo control del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y del ministro Caputo, desde la cuenta oficial de Economía destacaron el resultado fiscal de abril 2026.

Javier Milei y el gabinete nacional tras varios meses de superávit fiscal.

Informó el Palacio de Hacienda: "En abril de este año, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones. De esta manera, en los 4 primeros meses de 2026 se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB".

En defensa del fuerte ajuste de diversas partidas y a pesar la merma en la recaudación, el ministro Caputo completó el mensaje reposteado por Milei: "Esta dinámica de estricta administración del gasto público permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina".

El dato insoslayable es que coincide con la baja de la recaudación impositiva a nivel nacional informada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre el último mes de abril. Por la caída de la actividad económica, los últimos nueve meses cayó ese ingreso pero el cuarto mes del 2026 fue el desplome más leve de la secuencia.

Lo recaudado alcanzó los $17,4 billones, una cifra que es 27% superior en términos nominales a la del mismo período de 2025, pero 4% inferior si se saca la inflación.

Ajuste continuado de Javier Milei para "sostener el equilibrio fiscal"

"Esta administración tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal", comunicaron desde el partido La Libertad Avanza el martes 12, cuando se realizó la marcha federal universitaria en todo el país para que se cumpla la Ley de Financiamiento.

El mensaje que pasó la definición sobre la aplicación de la ley que mejora fondos y actualiza salarios docentes y no docentes de acuerdo con la inflación le siguió la e la Decisión Administrativa 20/2026 firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro Caputo, la administración libertaria recortó millones de casi todas las áreas nacionales.