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Viernes, 27 de marzo de 2026

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INDEC

La economía creció el 0,4% mensual en enero, pero Industria y Comercio volvieron a caer

La disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: el agro, la energía e intermediación financiera mantienen las alzas. A contramano se encuentran la industria y el consumo.

Franco Lapalma

La actividad económica del país creció el 1,9% interanual en enero, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En cuanto a la medición mensual, la suba fue menor y alcanzó el 0,4%.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró incrementos interanuales en diez de los sectores de actividad que lo conforman: se destacaron Pesca (+50,8%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+25,1%). Este último rubro resultó el de mayor impacto positivo sobre el EMAE, seguido por Explotación de minas y canteras, que aumentó el 9,6%.

Ambos sectores aportaron 1,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.


En cambio, cinco sectores presentaron bajas en comparación con el año pasado. Comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 3,2%; Electricidad, gas y agua cayó 3%; Industria manufacturera disminuyó 2,6% y Administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, se redujo 1,6 por ciento. Estos sectores restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del EMAE.

googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});En cambio, cinco sectores presentaron bajas en comparación con el año pasado. Comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 3,2%; Electricidad, gas y agua cayó 3%; Industria manufacturera disminuyó 2,6% y Administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, se redujo 1,6 por ciento. Estos sectores restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del EMAE.La actividad económica creció 1,9% interanual en enero de 2026 y 0,4% con respecto a diciembre&nbsp; (Indec).
La actividad económica creció 1,9% interanual en enero de 2026 y 0,4% con respecto a diciembre  (Indec).

De esta manera, la actividad económica volvió a conseguir una segunda mejora consecutiva en su indicador e inició el año mejor de lo que las proyecciones anunciaban. La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo anotaron máximos históricos sobre sus datos.

Sin embargo, la disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: el agro, la energía e intermediación financiera mantienen las alzas. A contramano se encuentran la industria y el consumo.

Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor suba interanual (50,8%) en enero de 2026 (Indec).
Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor suba interanual (50,8%) en enero de 2026 (Indec).

"La economía registró un nuevo máximo histórico", destacó el ministro Luis Caputo en sus redes sociales. "En términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024", señaló.

En 2025, vale recordar, la economía argentina registró un crecimiento del 4,4%. El avance anual del Producto Bruto Interno (PBI) se atribuyó al incremento del consumo privado (+7,9%), del consumo público (+0,2%), de las exportaciones (+7,6%) y de la inversión (formación bruta de capital fijo), que subió 16,4%.

En el análisis sectorial, Intermediación financiera lideró las subas con un alza interanual del 24,7%, seguida por Explotación de minas y canteras (+8,0%) y Hoteles y restaurantes (+7,4%).

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ocupó el cuarto puesto (+6,2%), mientras que la Construcción avanzó el 4,3%.

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