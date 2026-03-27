La economía creció el 0,4% mensual en enero, pero Industria y Comercio volvieron a caer

La actividad económica del país creció el 1,9% interanual en enero, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En cuanto a la medición mensual, la suba fue menor y alcanzó el 0,4%.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró incrementos interanuales en diez de los sectores de actividad que lo conforman: se destacaron Pesca (+50,8%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+25,1%). Este último rubro resultó el de mayor impacto positivo sobre el EMAE, seguido por Explotación de minas y canteras, que aumentó el 9,6%.

Ambos sectores aportaron 1,7 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.





En cambio, cinco sectores presentaron bajas en comparación con el año pasado. Comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió 3,2%; Electricidad, gas y agua cayó 3%; Industria manufacturera disminuyó 2,6% y Administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, se redujo 1,6 por ciento. Estos sectores restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales a la variación anual del EMAE.

La actividad económica creció 1,9% interanual en enero de 2026 y 0,4% con respecto a diciembre (Indec).

De esta manera, la actividad económica volvió a conseguir una segunda mejora consecutiva en su indicador e inició el año mejor de lo que las proyecciones anunciaban. La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo anotaron máximos históricos sobre sus datos.

Sin embargo, la disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: el agro, la energía e intermediación financiera mantienen las alzas. A contramano se encuentran la industria y el consumo.

Actividad económica: Pesca fue el sector de mayor suba interanual (50,8%) en enero de 2026 (Indec).

"La economía registró un nuevo máximo histórico", destacó el ministro Luis Caputo en sus redes sociales. "En términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024", señaló.

En 2025, vale recordar, la economía argentina registró un crecimiento del 4,4%. El avance anual del Producto Bruto Interno (PBI) se atribuyó al incremento del consumo privado (+7,9%), del consumo público (+0,2%), de las exportaciones (+7,6%) y de la inversión (formación bruta de capital fijo), que subió 16,4%.

LA ECONOMIA CRECIÓ 0,4% MENSUAL EN ENERO Y REGISTRÓ UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO.



%u2705 En enero el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) alcanzó un nuevo máximo histórico, tanto en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo

%u2705 El EMAE registró un... — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 26, 2026

En el análisis sectorial, Intermediación financiera lideró las subas con un alza interanual del 24,7%, seguida por Explotación de minas y canteras (+8,0%) y Hoteles y restaurantes (+7,4%).

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ocupó el cuarto puesto (+6,2%), mientras que la Construcción avanzó el 4,3%.