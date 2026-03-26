El turismo sigue en rojo: febrero cerró con un déficit de 1,3 millones de personas

El déficit turístico volvió a crecer en febrero pese a que salieron menos argentinos al exterior. Así lo confirmó el Indec: la diferencia entre quienes egresaron e ingresaron al país fue de 1.095.000 personas, por encima de los 1.082.000 de enero. Al sumar los excursionistas, el saldo negativo alcanzó 1,3 millones de personas.

Esto ocurre aunque el turismo emisivo cayó un 10,7% interanual y la llegada de extranjeros creció un 8%. El resultado refleja la magnitud estructural del desequilibrio.

Respecto a los destinos, el 82,2% de los argentinos viajó a países limítrofes. Brasil lideró con el 36,4%, seguido por Uruguay (16,5%) y Chile (15,3%). El 53,5% eligió la vía terrestre; el 37,1%, la aérea.

El conflicto Scioli-Indec, detrás de los números

La publicación de estas cifras llega en medio de una tensión política de fondo. Daniel Scioli, al frente de la Secretaría de Turismo, decidió sobre el cierre de 2025 cortar el financiamiento que el organismo le otorgaba al Indec para la encuesta mensual del sector.

El motivo: el Gobierno sostiene que los técnicos del instituto subestiman el gasto de los turistas extranjeros en el país, lo que inflaría artificialmente el déficit.

Cambios en la medición y menos datos disponibles

A raíz del conflicto, el gasto diario de los turistas dejó de medirse mensualmente y pasó a ser un dato trimestral, por lo que no figura en este informe de febrero.

Hoy el Indec está conducido por Pedro Lines, tras la salida de Marco Lavagna. Desde el organismo ya advirtieron que, al no renovarse el convenio, habrá cambios definitivos en la presentación y periodicidad de las estadísticas del sector a partir de enero de 2026.

El dato de contexto es contundente: 2025 cerró con el peor déficit turístico de la última década, con 18,8 millones de salidas frente a apenas 8,7 millones de ingresos.