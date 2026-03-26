No hay plata: más del 50% de la gente tiene como principal preocupación llegar a fin de mes

Llegar a fin de mes es la principal preocupación para más del 50% de la gente, al menos así lo reveló una encuesta realizada por Crónica.

En una consulta realizada en Instagram, Crónica preguntó a sus seguidores cuál es la mayor preocupación y el resultado fue contundente: el 53% respondió que llegar a fin de mes.

En segundo lugar quedó mantener/conseguir trabajo con el 25% y en el tercero la inseguridad con el 22%.

Este resultado se corresponde con el informe realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que indicó que en febrero una familia tipo necesitó $1.397.671,83 para no ser pobre. Es que la canasta básica subió 2,7% con respecto al primer mes del año.

Estiman que la inflación de marzo ronda el 3%

Otro dato que alerta a la población y al Gobierno de Javier Milei es la inflación que en febrero fue de 2,9% según el INDEC pero que consultoras privadas estiman que será igual o superior en marzo.

Se trata de un mes en el que los aumentos de precios suelen estar impulsados por el inicio del ciclo lectivo y el cambio de temporada de indumentaria; a lo que se suman los incrementos en tarifas de transporte y combustibles dispuestos por el Gobierno nacional, y subas en alimentos.

Informes preliminares de consultoras privadas anticipan una cifra preocupante para los golpeados bolsillos de los trabajadores y de los jubilados. Según Econviews, las subas de precios "las últimas 4 semanas acumulan 3,5%" mientras que EcoGo apuntó que la inflación general se proyecta en torno al 3% mensual.