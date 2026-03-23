Inflación de marzo 2026: consultoras privadas estiman cerca del 3% y podría superar a febrero

Después de que el INDEC publicara el aumento general de precios al consumidor de 2,9% durante el mes de febrero, las consultoras privadas anticipan que la cifra oficial de marzo será similar o superior. El dato mantiene en alerta al gobierno de Javier Milei.

En pleno ajuste fiscal y apretón monetario, el INDEC informó el décimo mes consecutivo de alza de la inflación en todo el país. En ese marco, diversas mediciones anticipan que podría mantenerse la tendencia. En especial porque marzo es un mes con fuertes presiones estacionales.

Los precios en el tercer mes del año suelen estar impulsados por el inicio del ciclo lectivo (rubro Educación), el cambio de temporada de indumentaria; a lo que se suman los aumentos en tarifas de transporte y combustibles dispuestos por el Gobierno nacional, y aumentos en alimentos (en febrero, este rubro marcó 3,3% de incremento).

Proyección de inflación de marzo 2026 ronda el 3%

Informes preliminares de consultoras privadas anticipan una cifra indeseable para el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados. Según Econviews, "las últimas 4 semanas acumulan 3.5% -incluida la última de febrero que marcó 1%-".

"Nuestro relevamiento de precios arroja una suba del 0.8% en la tercer semana de marzo, para una canasta de alimentos y bebidas en supermercados. Esta semana destacan Lácteos (+1.4%) y Verdulería (-0.5%).", señaló la consultora .

Para EcoGo la inflación general se proyecta en torno al 3% mensual. Así lo estimó la consultora que dirige la economista Marina Dal Poggetto a partir de todas las categorías relevadas.

Desde esa firma aclaran que "si bien el rubro alimentos registró una desaceleración respecto a la semana previa, su variación mensual ha dejado de ser el foco de presión este mes". Entienden que "el impulso del índice general se explica fundamentalmente por la estacionalidad de Educación (12%) e Indumentaria (5%), sumado al arrastre de los ajustes en tarifas y combustibles".

En febrero, los rubros que más aumentaron según el INDEC fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,6%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).

Alimentos venía acelerando al 1% mensual, pero según coincide LCG en la tercera semana de marzo hubo una desaceleración de los precios de los alimentos de 0,2%, que rompió con dos semanas previas de subas de 1%.

Milei prometió exterminar la inflación para fin de su mandato

Desde el gobierno habían marcado en 2025 que la inflación es "un tema terminado", las cifras de los últimos meses atentaron contra esa afirmación. Sin embargo, el presidente Milei mantuvo su promesa de llegar a "inflación cero" en agosto de este año.

La semana pasada celebraron desde el gobierno de La Libertad Avanza la medición cercana a cero de la inflación mayorista durante el mes de febrero. A su entender, marca a futuro una tendencia a la baja en la minorista, es decir, la que analiza el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC.

En otro mensaje al respecto, Milei sostuvo durante su último viaje a Hungría que su gobierno va a "exterminar la inflación", esta vez, "para el final del mandato", a fines del 2027.

Javier Milei, en la CPAC de Hungría.

"Gracias a nuestra política que logramos sacar el país a flote. Pasamos a una inflación que está en torno al 30% y probablemente sobre el final de nuestro mandato, en este primer mandato, la terminaremos por exterminar", aseguró el último sábado Milei.

En otro tramo de su discurso en la CPAC de Hungría, sostuvo: "Fruto de adoptar nuestras medidas, gracias a nuestro tamiz moral, hemos logrado bajar la pobreza del 57% al 30%, es decir, sacamos de la pobreza a más de 15 millones de argentinos, lo que representa haber sacado, obviamente, millones de argentinos de la pobreza. También hemos logrado bajar el riesgo país del orden de los 3000 puntos básicos en torno a los 600 puntos y hemos comenzado a recibir inversiones en nuestro suelo por aproximadamente 100.000 millones de dólares", describió.