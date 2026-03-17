Javier Milei destacó la "inflación mayorista a la baja" y volvió a elogiar al ministro Luis Caputo

"TMAP (Todo marcha de acuerdo al plan)", cerró el presidente de la Nación, Javier Milei, su mensaje en la red social X sobre la inflación mayorista del mes de febrero del 1% difundida esta tarde por el INDEC, una cifra por debajo del 2,9% de la minorista.

En el mismo mensaje, el líder de La Libertad Avanza volvió a elogiar a su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Adjuntó una foto juntos en uno de sus viajes a los Estados Unidos.

Milei escribió sobre la medición de precios del ente estadístico oficial: "INFLACIÓN MAYORISTA A LA BAJA IPIM: 1,0% IPIB: 0,7% IPP: 0,7% TOTO, por lejos, el mejor ministro de economía de la historia argentina. TMAP".

Javier Milei celebró la cifra de inflación mayorista

La variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) marcó, según el INDEC, un aumento del 1% en febrero, lo que significa que hubo una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales frente al mes anterior, cuando había arrojado un promedio del 1,7%.

El Presidente de la Nación se había referido a la inflación mayorista durante su discurso de este lunes en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Javier Milei dio un discurso este lunes en Córdoba.

Dijo en esa disertación: "Hoy la mayorista está en torno al 24, la minorista está en torno al 32, 33%, de hecho, la mayorista hubo meses que mostró deflación. Yo siempre hice mucho hincapié sobre la inflación mayorista porque es la que se adelanta, es la que no tiene que estar mirando el problema de los ajustes de tarifa y demás", subrayó.

El IPIM analiza mensualmente la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. "El nivel general del índice IPIM registró un aumento de 1,0% en febrero de 2026 respecto del mes anterior, consecuencia de la suba de 1,3% en los Productos nacionales y la baja de 2,7% en los Productos importados", puntualiza el INDEC en su informe.

El alza en comparación con el mes de febrero 2025 es de 25,6%. El ministro Caputo se refirió en detalle a esta medición con un posteo paralelo en la red social X.

Javier Milei sobre la inflación mayorista: "Tsunami de chanes"

Milei hizo varios reposteos a cuentas de funcionarios y de la militancia violeta en X, donde se subrayó la inflación mayorista del 1% en febrero: "TSUNAMI DE CHANES", escribió sobre lo dicho por Felipe Núñez, uno de los asesores del ministro Caputo.

Núñez aportó: "Siendo mas precisos, la inflación mayorista mensual dió 0,979%. Asi que la inflación arrancó con 0, antes de agosto. El Presidente nuevamente tuvo razón".

Milei ratificó que la inflación minorista irá a cero en agosto

Durante su discurso en Córdoba apuntado a la economía, el presidente Milei apuntó al "rebote" del IPC que mide la inflación de los precios al consumidor, los minoristas.

Se preguntó con ironía: "¿Por qué saltó transitoriamente la tasa de inflación voy a cambiar la política económica? ¿voy a aplicar controles de precios, o sea violentar la propiedad y la libertad? No cuenten conmigo para eso, yo voy a seguir haciendo las cosas bien".

"Tarde o temprano la vamos a derrotar a la inflación", prometió.

"Seguimos convencidos de que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero", afirmó Milei.