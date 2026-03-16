Javier Milei y el rebote de la inflación: "No es gratis que el kirchnerismo salga a romper todo y ponga en jaque el equilibrio macro"

En un momento de tensión para el gobierno de La Libertad Avanza, el presidente de la Nación, Javier Milei, brindó un discurso desde la Bolsa de Comercio de Córdoba en el que explicó por qué "rebotó la inflación" y apuntó a la previa de las elecciones legislativas: "no es gratis que el kirchnerismo salga a romper todo y ponga en jaque el equilibrio macro".

El mandatario nacional llegó este mediodía a la provincia de Córdoba acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien viene de admitir el "grave error" de que su esposa viaje en el avión ARG01 a Nueva York.

Milei se refirió a la escalada de los precios registrada por el INDEC luego de que se publicara la semana pasada el promedio de alza de inflación en el mes de febrero: dio 2,9% y se espera que marzo sea aún peor.

Javier Milei explicó por qué sube la inflación

Milei se explayó: "Que la inflación haya rebotado tiene una explicación. Veníamos en descenso, en marzo 2025 tuvimos un ataque especulativo y saltó al 3,7% la tasa de inflación. Pasó. En mayo llegó al 1,5%. La economía venía acelerando y creciendo, cuando el kirchnerismo vio eso sabía que perdía las elecciones. Así salieron a romper todo, el Congreso nos votó 40 leyes en contra".

"Pusieron en jaque el orden macroeconómico, eso impacta en los activos domésticos, en los bonos, por ende en el riesgo país. La tasa de inflación así se empieza a disparar". siguió.



Javier Milei y Manuel Adorni, abrazo en Córdoba.

El Presidente se preguntó con ironía: "¿Porque saltó transitoriamente la tasa de inflación voy a cambiar la política económica? ¿voy a aplicar controles de precios, o sea violentar la propiedad y la libertad? No cuenten conmigo para eso, yo voy a seguir haciendo las cosas bien".

"Tarde o temprano la vamos a derrotar a la inflación", prometió. "Me hubiera sido mucho más fácil dejar el cepo antes de las elecciones pero eso es injusto, inmoral, no me cagué en ustedes. Eso es ser estoico", afirmó ante empresarios e inversores financieros.

Karina Milei, Manuel Adorni, Manuel Tagle y diputados de La Libertad Avanza. "Seguimos convencidos de que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero", afirmó Milei.

Y agregó: "Si ustedes miran la tasa de inflación, la minorista está en torno al 32%. La mayorista hubo meses que mostró, de hecho, deflación. El problema es que el gobierno anterior emitió 28% del PBI, 13 puntos fue en el año electoral y luego hay que pagarlo. Eso tiene un rezago. Además tenemos un problema de sobrante monetario".

A Milei lo recibió el actual titular de la Bolsa de Comercio, Manuel Tagle. Con Adorni y Karina se sentaron en primera fila los diputados nacionales del oficialismo por Córdoba, como Gabriel Bornoroni y los senadores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.

"Vagos, dispuestos a romper todo"

"Estamos trabajando fuertemente para sacar al kirchnerismo de la historia de una vez por todas", aseguró Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Al referirse al "rebote de la inflación", el Presidente marcó sobre la oposición férrea que "son personas dispuestas a romper todo con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder".

Finalmente, reiteró que los "zurdos" son "una horda de vagos que solo saben hacer buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos y seguir viviéndolos como parásitos que son". Por eso, según su mirada el gobierno debe "dar la batalla cultural de lleno".