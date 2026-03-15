A Javier Milei se le adelantó el final del verano: entre un dólar congelado y un escenario político que arde

Al modelo del presidente Javier Milei se le adelantó el final del verano político que disfrutó tras el triunfo en las legislativas y que le permitió activar la reforma laboral. Mantiene firme el dólar quieto, pero pocos días pasaron de los festejos en el Congreso hasta los esfuerzos recientes por combinar la Argentina Week en Nueva York con escándalos en la comitiva y un clima espeso en las provincias a raíz del ajuste continuado que vuelve a pegar en su imagen. Afuera, cruje la economía global.



El gobierno de Milei pasó sin escalas del éxito pos-electoral que atrajo como imán a más de un gobernador opositor -lo acompañaron casi una docena a Wall Street-, a la pavura que recorre los pasillos de la Casa Rosada por tener que explicar el viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el avión presidencial hacia los Estados Unidos.

A Milei se le juntó ese "costo marginal" -tal cual lo calificó- con la premisa esbozada desde el atril del Congreso al dar inicio a las sesiones ordinarias el primer domingo de marzo: "La moral como política de Estado".

Obligado a pausar el regodeo "anticasta", al discurso presidencial le entró un misil difícil de interceptar, aunque la primera plana violeta se alineó sin prisa pero segura para formar un escudo protector para Adorni, hombre de máxima confianza de Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Karina Milei respaldó a Manuel Adorni tras el polémico viaje de su esposa a Nueva York con la comitiva presidencial.

La hermana del Presidente por primera vez salió públicamente a expresarse en apoyo de un miembro del gobierno. Atrás, la siguió Milei y todo el gabinete. "Sé que se viene tener que dar explicaciones por un tiempo", confesaron desde el entorno de Adorni a Crónica.

La mesa política del Presidente volverá a reunirse este martes en la Casa Rosada. Será el punto de inflexión para trazar la estrategia para inutilizar las acusaciones que seguirán lloviendo al respecto desde la oposición.

Un sector no dialoguista ya impulsa una investigación en la Justicia por el viaje de la esposa del funcionario, Betina Angeletti, en el ARG01. Para colmo de males, se conocieron más detalles de la causa judicial por la criptomoneda $Libra.

Por su parte, Milei ya tomó las riendas de la defensa de Adorni y lo invitó a que este lunes lo acompañe a la provincia de Córdoba, donde dará un discurso en la Bolsa de Comercio.

La esposa de Manuel Adorni viajó a Nueva York en el avión presidencial.

Inflación, salarios, ajuste

Todo sucede en paralelo con otra indeseable cifra de inflación que presagia una peor en marzo. El 2,9% que informó el Indec sobre el mes de febrero pone en evidencia que no habrá descanso para el ajuste mientras se agrava la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y de los jubilados.

Si bien el dólar se mantiene casi fijo, incluso a la baja en la antesala de la temporada alta de la cosecha del campo, la inflación dejó de desacelerarse desde mediados del año pasado. Con salarios pisados por las paritarias del 1% mensual (si no es cero) y las remarcaciones de precios para el consumo en todo el país arriba del 2% mensual, la pérdida es obvia para los sueldos (registrados).

"Cero coma..."

Milei y su equipo mantienen el firme optimismo respecto a la promesa de que esa medición del Indec arranque con "cero coma algo" a mediados del 2026. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió esta semana en una entrevista televisiva que brindó a su regreso de Nueva York que podría ser un poco después.

Sobre la posibilidad de mejora de lo que cobran los jubilados (la mínima con bono será en abril de $450.000), Caputo fue claro: "No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantarían hacer como subir jubilaciones o el bono -congelado desde 2023-, tenemos que manejarnos con lo que tenemos, es un tema de caja".

Luis Caputo se refirió a los datos de la inflación y a la posibilidad de aumentar las jubilaciones.

Así, en las redes sociales se acumulan los posteos que visualizan situaciones de tensión con trabajadores en varias provincias, como la vigilia de los docentes en Catamarca por mejoras salariales o la protesta de policías y docentes en Jujuy, o el reclamo de los sindicatos contra una ley de emergencia en Santa Cruz.

El sector privado, en tanto, parece agrandar la cuenta de despidos en todo el país, principalmente los del palo industrial.

Impactos en la imagen

El alerta para el gobierno de Milei se prende cuando las encuestas, como la recientemente publicada por la consultora Pulso Research, exponen que después de más de dos años de gobierno se diluye el "efecto herencia" y "la mitad de la población ya responsabiliza al Presidente por la situación económica".

El relevamiento nacional fue realizado del 3 al 9 de marzo, cuenta con 1.800 casos y tiene ±3,5% de margen de error.

En la Casa Rosada suelen repetir que el capital político está para gastarlo en tiempos de crisis y recuperarlo después. No sería la primera vez que Milei sabe cómo recomponerse de un escenario local adverso.

Pero afuera también se acumulan los frentes desafiantes para el gobierno de La Libertad Avanza. En las próximas semanas estarán más claras las consecuencias del conflicto bélico en Medio Oriente en la economía global que cruje por el precio del petróleo y su potencial de traducirse en mayor inflación.

En la segunda mitad del año habrá elecciones en Brasil y Milei ya anticipó su respaldo al opositor Flavio Bolsonaro. Y se viene en esa época también un momento clave: las urnas de medio término en los Estados Unidos que marcarán el futuro de Donald Trump y definirán la campaña libertaria para el 2027.

Los números en las encuestas no favorecen a la imagen del presidente Javier MIlei.

Viaje relámpago a España con fuertes mensajes para viejos rivales

En su viaje relámpago a España (llegó el viernes y el sábado a la noche emprendió el regreso), Milei no se privó de mandar mensajes fuertes para algunos de quienes a esta altura ya son rivales clásicos. Entre ellos el líder del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, y dos empresarios argentinos a los que viene fustigando seguido: Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca.

El mandatario fue la estrella del Madrid Economic Forum, un evento ultraliberal que reúne a economistas, emprendedores, traders y expertos en criptomonedas. Allí elogió a Trump ("gracias a él, el socialismo se cae a pedazos").

"Si tuvieran un banco central en España, con el impresentable que tienen en el poder tendrían un desastre peor que el de Argentina. Son todas sucursales del socialismo del siglo XXI", dijo en alusión directa a Sánchez, con quien ya tuvo varios encontronazos verbales en los últimos dos años.

Sobre los empresarios argentinos, insistió: "No hay tal cosa como apertura indiscriminada, esas son mentiras que quieren instalar los medios y los empresarios. A los que se enarbolan en la industria nacional, el nacionalismo barato, les cuento que nuestra política genera mayores salarios, puestos de trabajo, mejor consumo futuro y menos corrupción".

Además de su participación en el foro, Milei aprovechó para encontrarse con el diputado Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, y con el economista Jesús Huerta de Soto, identificado con la escuela austríaca de economía, a quien el Presidente admira y suele citar como un ejemplo a seguir.