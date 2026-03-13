Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 13 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
INFORME

Alerta Milei: encuesta advierte que la mayoría ya cree que el Gobierno es responsable de la crisis

Se trata de un estudio realizado por la consultora Pulso al que accedió Crónica. Cuáles fueron los otros dos datos negativos para la gestión de La Libertad Avanza.

Por primera vez desde que Javier Milei como presidente asumió el 10 de diciembre de 2023, la mayoría de la gente responsabiliza al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) por la crisis económica. Al menos así lo reflejó una encuesta realizada por la consultora Pulso Research a la que accedió Crónica.

El estudio arrojó también otros dos datos negativos para la administración libertaria: la gestión de Milei está en su piso de aprobación y Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof superan en imagen positiva al jefe de Estado.

Alerta Milei: encuesta advierte que la mayoría ya cree que el Gobierno es responsable de la crisis

El relevamiento nacional fue realizado del 3 al 9 de marzo, cuenta con 1.800 casos y tiene +/- 3,5% de margen de error.

Se diluye el "efecto herencia": la gente atribuye a la crisis a Milei

El informe, denominado "Hallazgos y Conclusiones", sostiene que "la gestión de Milei alcanza su piso histórico de aprobación" ya que "solo el 37,2% evalúa positivamente la gestión del Gobierno nacional". El rechazo a la gestión libertaria alcanzó al 54,8%. La imagen positiva perdió más de 7 puntos respecto al pico de septiembre de 2025.

En este marco, desde Pulso Research advierten que "la mitad de la población ya responsabiliza a Milei por la situación económica". "Por primera vez, quienes atribuyen la situación negativa a las decisiones actuales del gobierno (46,9%) superan a quienes culpan a la gestión anterior (41,6%), quebrando una tendencia que sostuvo al oficialismo durante 2024 y 2025", precisaron.

Evaluaron sobre este punto que "una posible explicación" puede ser la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza y sancionada por el Congreso ya que el 44,6% está en contra de la nueva ley y solo el 35,1% está a favor.

Alerta Milei: encuesta advierte que la mayoría ya cree que el Gobierno es responsable de la crisis

"El 53,6% cree que la reforma beneficiará principalmente a los empleadores. En la vereda opuesta, el 66,2% cree que los principales perjudicados serán los empleados", añadieron desde la consultora.

Cristina y Kicillof superan en imagen positiva a Milei

Aunque la diferencia es mínima, otro dato que enciende las alarmas en LLA es que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof tienen mejor imagen que Javier Milei.

  1. Cristina Kirchner: 42,9% positiva / 53,2% negativa / 3,9% NS-NC.
  2. Axel Kicillof: + 41,3% / - 46,5%/ 12,2%  NS-NC.
  3. Javier Milei: + 41,2% / - 55,6% / 3,2%  NS-NC.
  4. Patricia Bullrich: + 39,4% / - 53,2% / 7,4%  NS-NC.
  5. Mauricio Macri: + 31,3% / - 64% / 4,7%  NS-NC.

Pese al ranking de imagen, desde Pulso aclararon que la oposición "carece de liderazgo reconocible". Es que el 48,5% de los consultados no identifica ningún líder opositor claro, el 26,8% "no sabe" y el 21,7% directamente dice "nadie". Entre los que sí mencionan a alguien, Kicillof lidera con 16,4%, seguido por Cristina Kirchner con 14,6%.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Javier Milei