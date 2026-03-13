Alerta Milei: encuesta advierte que la mayoría ya cree que el Gobierno es responsable de la crisis

Por primera vez desde que Javier Milei como presidente asumió el 10 de diciembre de 2023, la mayoría de la gente responsabiliza al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) por la crisis económica. Al menos así lo reflejó una encuesta realizada por la consultora Pulso Research a la que accedió Crónica.

El estudio arrojó también otros dos datos negativos para la administración libertaria: la gestión de Milei está en su piso de aprobación y Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof superan en imagen positiva al jefe de Estado.

El relevamiento nacional fue realizado del 3 al 9 de marzo, cuenta con 1.800 casos y tiene +/- 3,5% de margen de error.

Se diluye el "efecto herencia": la gente atribuye a la crisis a Milei

El informe, denominado "Hallazgos y Conclusiones", sostiene que "la gestión de Milei alcanza su piso histórico de aprobación" ya que "solo el 37,2% evalúa positivamente la gestión del Gobierno nacional". El rechazo a la gestión libertaria alcanzó al 54,8%. La imagen positiva perdió más de 7 puntos respecto al pico de septiembre de 2025.

En este marco, desde Pulso Research advierten que "la mitad de la población ya responsabiliza a Milei por la situación económica". "Por primera vez, quienes atribuyen la situación negativa a las decisiones actuales del gobierno (46,9%) superan a quienes culpan a la gestión anterior (41,6%), quebrando una tendencia que sostuvo al oficialismo durante 2024 y 2025", precisaron.

Evaluaron sobre este punto que "una posible explicación" puede ser la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza y sancionada por el Congreso ya que el 44,6% está en contra de la nueva ley y solo el 35,1% está a favor.

"El 53,6% cree que la reforma beneficiará principalmente a los empleadores. En la vereda opuesta, el 66,2% cree que los principales perjudicados serán los empleados", añadieron desde la consultora.

Cristina y Kicillof superan en imagen positiva a Milei

Aunque la diferencia es mínima, otro dato que enciende las alarmas en LLA es que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof tienen mejor imagen que Javier Milei.

Cristina Kirchner: 42,9% positiva / 53,2% negativa / 3,9% NS-NC. Axel Kicillof: + 41,3% / - 46,5%/ 12,2% NS-NC. Javier Milei: + 41,2% / - 55,6% / 3,2% NS-NC. Patricia Bullrich: + 39,4% / - 53,2% / 7,4% NS-NC. Mauricio Macri: + 31,3% / - 64% / 4,7% NS-NC.

Pese al ranking de imagen, desde Pulso aclararon que la oposición "carece de liderazgo reconocible". Es que el 48,5% de los consultados no identifica ningún líder opositor claro, el 26,8% "no sabe" y el 21,7% directamente dice "nadie". Entre los que sí mencionan a alguien, Kicillof lidera con 16,4%, seguido por Cristina Kirchner con 14,6%.