Luis Caputo tras el dato del IPC de febrero: "La economía está en un proceso de corrección de precios relativos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó la nueva cifra sobre la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el segundo mes del año y ratificó el plan económico que lleva adelante el Gobierno.

El funcionario utilizó el dato más reciente de la inflación que se ubicó en el 2,9% en febrero, para apuntalar la continuidad del sendero de desaceleración en el nivel general.

El ministro explicó a través de un mensaje en su cuenta de la red social X que la dinámica actual de precios responde a una fase de transición en la estructura de costos de la producción y el consumo.

El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%.



La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba...

Según el titular del Palacio de Hacienda, el país atraviesa una etapa de ajuste de los valores internos, necesarios para revertir distorsiones acumuladas en las últimas décadas. "La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente", expresó Caputo.

El funcionario definió este reordenamiento como una condición esencial para establecer un proyecto de crecimiento a largo plazo. En términos estadísticos, el ministro destacó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba acumulada del 10,3% entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025.

El informe de febrero del INDEC permitió desglosar el comportamiento de los precios según su naturaleza. Los bienes y servicios regulados -aquellos cuyo valor depende de marcos regulatorios, como las tarifas- registraron un incremento del 4,3%, siendo el segmento de mayor presión sobre el índice general.

Por otro lado, la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados para observar la tendencia base de los precios, se posicionó en el 3,1%.

En contraste, los productos estacionales, influenciados por ciclos de cosecha o factores temporales, mostraron una retracción del 1,3%, compensando el alza de los otros rubros.

El titular de la cartera económica insistió en que el programa libertario se apoya en tres pilares: el equilibrio de las cuentas públicas, el control de la base monetaria y el saneamiento del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

A pesar de la desaceleración de la variación de precios mencionada por el Gobierno, los datos interanuales reflejan el incremento. La inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 33,1%, con una diferencia marcada entre bienes (28,4%) y servicios (43,4%).

Las estadísticas revelan que el IPC mantuvo una tendencia ascendente en su comparación interanual durante los últimos cuatro meses. El rubro con mayor impacto mensual fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 6,8%. Este incremento se explica por las actualizaciones en los cuadros tarifarios y la redistribución de subsidios en las distintas jurisdicciones del país.

El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas le siguió con un 3,3%, impulsado principalmente por la carne.