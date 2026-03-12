Fuerte respaldo de Javier Milei, Karina y el gabinete a Manuel Adorni: "apoyo incondicional"; "no vamos a permitir una operación"

No suele expresarse sobre la actualidad del gobierno, así que cuando "El jefe" de La Libertad Avanza y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió a bancar abiertamente en redes sociales al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al universo libertario le quedó clara la postura oficial frente al escándalo generado por el viaje de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial.

Escribió Karina Milei en X: "Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos".

"No hay nada que ocultar", marcaron a Crónica cerca desde el entorno de Adorni, donde también expresaron satisfacción por los mensajes de la cúpula libertaria y de los ministros que cerraron filas en apoyo en un momento difícil. El jefe de ministros se prepara para dar más explicaciones.

Lo hará bajo la defensa cerrada de la secretaria general de la Presidencia, que no posteaba en la red X desde el pasado 25 de agosto, pero en la última semana se mostró activa. Este miércoles le respondió y pegó a la AFA y este jueves salió a escudar a su brazo derecho, Adorni.

Javier Milei salió a bancar a Manuel Adorni

Después de Karina Milei, el Presidente de la Nación sumó su posteo al operativo de máximo respaldo a Adorni que desplegó la Casa Rosada.

"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO Manuel Adorni...!!! LLA! VLLC!", escribió el Jefe de Estado.

Se plegó también el asesor del presidente, Santiago Caputo: "No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para Adorni".

La primera plana del gobierno libertario se reencontrará el próximo lunes en la Casa Rosada, donde habrá reunión de la mesa política en el despacho de Adorni, como es habitual.

Qué dijo el Gabinete sobre la acusación a Adorni



En paralelo al mensaje de Karina y con la misma intensidad, se expresaron varios miembros del Gabinete nacional que conduce el hombre de máxima confianza del presidente de la Nación, Javier Milei, y de su hermana y titular del partido violeta.

El ministro del Interior, Diego Santilli, aportó y apuntó a la oposición férrea al gobierno de Milei: "No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Adorni".

Diego Santilli apoyó a Manuel Adorni: "No vamos a permitir una operación política".



Por su parte, la exministra de Seguridad y jefa de bloque del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, se limitó a repostear los respaldos de Karina y del Presidente.

Además del escándalo que desató el asiento que ocupó la esposa del jefe de Gabinete en el reciente viaje del ARG01 con destino a Estados Unidos, Adorni afronta acusaciones sobre el pago de un viaje a Punta del Este en avión privado junto a su familia en febrero último.

La conversación -mayormente negativa- al respecto en las redes sociales parece lejos de apagarse y los canales de noticas continúan por estas horas con la cobertura del tema de interés general. Es que la situación escaló por las declaraciones del también vocero presidencial al respecto desde Nueva York, que parecieron echar más leña al fuego: "Yo vengo una semana a deslomarme y quería que mi esposa me acompañe" , explicó.

Una de las primeras en fijar postura en medio de la tormenta fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una de las primeras en dar apoyo a Manuel Adorni fue la ministra Sandra Pettovello.

"Siempre juntos", posteó ayer en X y adjuntó una foto donde se la ve con Adorni en la Casa Rosada.

Último día en Nueva York de Adorni y resto de la delegación argentina.

"Pero claro", escribió el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, al hacerse eco del mensaje de Pettovello.

Quien también estuvo en Nueva York los últimos días con Adorni es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien reposteó a Karina Milei.

.