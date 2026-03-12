El caso Adorni lidera la conversación en redes con un marcado sesgo negativo

La polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por distintos viajes realizados en las últimas semanas sumó en las últimas horas un fuerte impacto en redes sociales. En el centro de la discusión aparece su viaje a Estados Unidos en el avión presidencial junto a su esposa, Bettina Angeletti, un episodio que generó críticas y cuestionamientos políticos.

La controversia se amplificó además por otro episodio reciente: el viaje durante el feriado de carnaval a Punta del Este, donde el funcionario se trasladó con su familia en un avión privado que partió desde el aeropuerto de San Fernando. En medio de la repercusión, también se observó que Angeletti restringió el acceso a su cuenta de Instagram, que anteriormente era pública y pasó a estar configurada como privada. Ambos episodios alimentaron un debate público que terminó trasladándose con fuerza al terreno digital.

El impacto en redes y el pico de conversación

Según un relevamiento de la consultora Ad Hoc, la discusión sobre Adorni alcanzó un pico de 203 mil menciones en apenas 24 horas, uno de los niveles de conversación digital más altos vinculados a la política argentina en lo que va del año.

De acuerdo con el análisis, el volumen registrado supera el que había generado el caso FATE en febrero y se acerca al pico de conversación del caso ANDIS, que había alcanzado 278 mil menciones. El estudio muestra que durante varios días las menciones se mantuvieron en niveles relativamente bajos, pero el 11 de marzo se produjo un salto abrupto que disparó el volumen de publicaciones.

El informe también analiza el sentimiento digital que generó la polémica. Según la consultora, la conversación sobre el presidente Javier Milei mantiene una tendencia mayoritariamente negativa que se reactivó en febrero tras cuatro meses de saldo positivo. En el relevamiento más reciente, 55,9% de las menciones sobre el mandatario son negativas, frente a 35,4% positivas y 8,7% neutrales.

La tendencia se profundiza cuando las publicaciones mencionan al mismo tiempo a Milei y Adorni. En ese caso, el estudio detectó que el 77,4% de los comentarios tiene tono negativo, mientras que apenas 12,4% es positivo y 10,2% neutral. Según el informe, el caso del jefe de Gabinete aportó más de 20 puntos de negatividad a la conversación digital sobre el presidente, en medio de la controversia por sus viajes.

El impacto del tema en redes sociales adquiere además un peso particular en el escenario político actual, ya que La Libertad Avanza y el propio Gobierno han construido buena parte de su estrategia de comunicación en ese terreno, donde el volumen de conversación y el clima de opinión suelen ser indicadores seguidos de cerca por el oficialismo.