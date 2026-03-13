Luis Caputo descartó aumento a jubilados: "Nos encantaría pero por ahora no va a haber novedades"

"No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantarían hacer como subir jubilaciones o el bono, tenemos que manejarnos con lo que tenemos, es un tema de caja", explicó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, al descartar "por ahora" una mejora de los haberes que paga la ANSES.

A su regreso de Nueva York, adonde viajó como parte de la comitiva que encabezó la Argentina Week en busca de inversores, el ministro explicó en una entrevista televisiva esta tarde en TN porqué no habrá incrementos de la jubilaciones ni del bono de la mínima congelado en 70.000 pesos desde diciembre 2023.

"Es un tema de caja", reiteró y explicó: "Nosotros no tenemos las mismas herramientas de política económica que tiene cualquier país desarrollado, porque Argentina es un país que ha perdido tanta credibilidad en los últimos años que tenemos que arreglarnos con lo que tenemos, con la caja".

Caputo marcó cuándo podrán mejorar las jubilaciones

"La única forma de que esa plata entre es creciendo así recaudamos más para poder subir jubilaciones o bajar impuestos", indicó el ministro del gobierno de Javier Milei.

La jubilación mínima a partir de abril 2026 llegará a $450.286,25. Será cuando se aplique el incremento correspondiente a la inflación del mes de febrero último. El Indec reveló esta semana que el promedio general de precios se incrementó 2,9%.

Ministro de Economía, Luis Caputo, habló de las jubilaciones.

Sobre los impuestos al agro, dijo: "Hemos bajado retenciones pero todavía hay que bajar más, nosotros estamos comprometidísimos con el campo. No viene otra ahora en lo inmediato, pero tenemos que seguir bajándolas". Y destacó que "mejoró la producción, es récord".

Luis Caputo: "Todos sacamos este país adelante"

"La situación está mejor, pero no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal", reconoció sobre la actualidad económica el ministro Caputo.

Y agregó: "Pero no solo es importante la trayectoria sino la pendiente. Somos muy conscientes de que hay gente que la pasa mal pero la velocidad de la recuparación depende de todos, de la gente también. Todos sacamos este país adelante".

"Podemos bajar impuestos en la medida que nuestro superávit nos lo permita, por eso en la reforma laboral hay reformas fiscales", aseguró.