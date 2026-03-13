Aumenta la jubilación de ANSES: ¿Cómo quedará el haber mínimo con bono en abril?

Tras conocerse el dato oficial de inflación de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha definido los nuevos montos que percibirán los jubilados y pensionados durante el mes de abril de 2026. El ajuste, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el INDEC informó en un 2,9%, impactará de forma directa en los haberes de más de 7 millones de beneficiarios.

El esquema de movilidad previsional establece que los montos se actualizan replicando la cifra de inflación reportada con dos meses de antelación. De esta manera, el organismo oficializa el nuevo piso de ingresos, garantizando una actualización frente al costo de vida.

¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima en abril?

A partir de la liquidación del próximo mes, el haber mínimo jubilatorio quedará establecido en $380.286,25. Este valor corresponde al ingreso básico legal sin considerar adicionales. No obstante, al integrar el bono de refuerzo previsional de 70 mil pesos que el Poder Ejecutivo otorga para compensar la pérdida de poder adquisitivo, la cifra final de bolsillo será:

Haber mínimo: $380.286,25

Ingreso total con bono: $450.286,25

Este umbral de $450.286,25 funciona como el nuevo piso garantizado para todos los beneficiarios del régimen general. Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, el incremento del 2,9% se aplicará de forma proporcional sobre sus ingresos de marzo.

Por otra parte, la actualización de ANSES también redefine los valores de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos montos están anclados por ley a la jubilación mínima.

La jubilación mínima de ANSES se actualizará en abril de 2026, tras el dato de inflación de febrero.

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), prestación que equivale al 80% de un haber mínimo, percibirán un monto base de $304.243,19. No obstante, al contemplar el bono adicional extraordinario, la cifra final que figurará en el cronograma de pagos ascenderá a $378.314,27.

Por otro lado, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez quedarán establecidas en un haber de $266.170,81. Al incluir el refuerzo económico previsto, los titulares de estas pensiones verán depositado en sus cuentas un total de $340.289,48.

En tanto, la pensión para madres de siete hijos o más -cuyo valor es igual al de una jubilación mínima- se fijará en $380.312,63. En caso de integrarse el bono de refuerzo, el ingreso total percibido por las beneficiarias de esta categoría será de $454.359.

Calendario de pagos de Anses para abril

Finalmente, el cronograma oficial de pagos será confirmado por la ANSES en los próximos días. Siguiendo la metodología habitual, la distribución de los fondos se realizará de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Segunda semana de abril: Comienzo de pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Tercera y cuarta semana: Cobro para beneficiarios que superan el monto básico y titulares de asignaciones sociales.

Las liquidaciones se depositarán automáticamente en las cuentas bancarias de los titulares, quienes podrán disponer de los fondos a través de cajeros automáticos o compras con tarjeta de débito.