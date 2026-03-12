Beneficio de Anses para jubilados: ¿Dónde aprovechar los descuentos en supermercados?

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder en marzo de 2026 a una serie de descuentos y promociones en supermercados de todo el país, que permiten reducir el gasto en alimentos y productos de primera necesidad.

Se trata de los "Beneficios ANSES", una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano que ofrece descuentos que comienzan desde el 10% en supermercados y que alcanzan hasta el 20% en productos de perfumería y limpieza.

El nivel de ahorro depende del comercio adherido, del medio de pago utilizado y del tipo de producto que se compre. En muchos casos, además, los descuentos se aplican sin tope de reintegro, lo que permite a los jubilados aprovechar el beneficio sin límite en el monto de sus compras.

"Beneficios ANSES": ¿En qué supermercados se pueden aprovechar los descuentos?

Actualmente, más de 7.000 comercios en todo el país participan del programa de beneficios para jubilados y pensionados. Para conocer el listado completo de locales adheridos, ANSES ofrece en su página web (anses.gob.ar) un buscador que permite filtrar por provincia, localidad o rubro.

Entre las principales cadenas de supermercados que participan del programa se encuentran algunas de las más importantes del país.

Las cadenas Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes. Además, cuentan con un beneficio del 20% en productos de perfumería y limpieza. En estos casos, el descuento no tiene tope de reintegro, por lo que se aplica sin límite en el monto de la compra realizada con tarjeta de débito.

En Coto, La Anónima y Super CAS/FASA, los jubilados pueden acceder a un 10% de descuento en todos los rubros, también sin tope de reintegro.

Por su parte, Carrefour aplica un descuento del 10% en todas las categorías de productos. Sin embargo, en este caso el beneficio tiene un tope de reintegro de $35.000.

En Supermercados Día, el descuento es del 10% en todos los productos, aunque con un tope de $2.000 por transacción que se acredita a través de reintegro.

En el caso de Chango Más, el beneficio es del 10% en todos los rubros, con un límite de $1.000 por transacción y un tope mensual de $15.000.

Otra de las cadenas que participa del programa es Supermercados Toledo, que ofrece uno de los descuentos más altos: un 20% en todos los rubros y sin tope de reintegro.

Además de estas cadenas, miles de supermercados regionales y comercios de barrio también forman parte del programa. En la mayoría de estos casos, el beneficio consiste en un 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $1.000 por transacción.





Para acceder a los descuentos, los jubilados y pensionados solo deben pagar con su tarjeta de débito asociada a la cuenta donde reciben sus haberes de ANSES.

Cómo acceder a los descuentos

El acceso a los descuentos es sencillo y no requiere inscripción previa. Los jubilados y pensionados pueden utilizar el beneficio directamente al momento de pagar sus compras.

Para ello, deben abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional en cualquiera de los comercios adheridos al programa. El descuento se aplica automáticamente o mediante reintegro, dependiendo del comercio.

Otras promociones bancarias vigentes

A estos beneficios se suman promociones adicionales ofrecidas por distintos bancos, que en muchos casos pueden combinarse con los descuentos de ANSES.

Por ejemplo, el Banco Nación ofrece un reintegro extra del 5% pagando con tarjeta de débito o crédito a través de BNA+ MODO, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000 en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

El Banco Galicia brinda hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés, con un tope mensual de $20.000 en supermercados.

Por su parte, el Banco Supervielle ofrece un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más pagando con débito o mediante QR, además de otras promociones en farmacias y combustibles.

En tanto, el Banco Provincia de Buenos Aires cuenta con un 5% de descuento pagando con Cuenta DNI en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope de $5.000 por semana y por persona.