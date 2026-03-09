Jubilados de ANSES, atentos: ¿Quiénes pierden el bono de $70.000 en marzo?

La actualización de los haberes previsionales que comienza a aplicarse en marzo trae cambios para jubilados y pensionados. Aunque el bono de $70.000 continúa vigente, el nuevo esquema de ingresos definido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) provoca que algunos beneficiarios ya no lo perciban desde este mes.

La modificación está vinculada al aumento que reciben las jubilaciones, calculado en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Al ajustarse los montos del sistema previsional, también se actualiza el tope de ingresos que determina quiénes pueden acceder al bono, lo que deja a ciertos jubilados fuera del pago adicional.

¿Qué beneficiarios de ANSES dejarán de cobrar el bono en marzo 2026?

El refuerzo previsional de $70.000 continúa vigente en marzo, pero solo para una parte de los jubilados y pensionados del sistema. El beneficio está pensado para acompañar a quienes tienen ingresos más bajos, por lo que su cobro depende del nivel de haberes que percibe cada titular.

Quienes reciben la jubilación mínima siguen accediendo al bono completo, al igual que los titulares de pensiones no contributivas y quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor. En estos casos, el adicional se deposita junto con el haber mensual y permite elevar el ingreso total que perciben durante el mes.

También existe la posibilidad de cobrar un monto parcial del bono. Esto ocurre con jubilados cuyos haberes superan levemente el mínimo, ya que el refuerzo se ajusta de manera proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el organismo previsional.

En cambio, los jubilados que perciben ingresos más altos dentro del sistema quedan fuera del pago adicional. Esto incluye a quienes cobran haberes medios o jubilaciones cercanas al máximo previsto por el régimen previsional, ya que sus ingresos superan el límite establecido para acceder al refuerzo.

Con la actualización aplicada en marzo, las jubilaciones y pensiones registran un aumento cercano al 2,9%, en línea con la variación de la inflación. Este ajuste modifica los valores de los haberes y también influye en el límite que define quiénes pueden cobrar el bono.

De esta manera, la jubilación mínima pasa a ubicarse en torno a los $369.600, mientras que con el bono incluido alcanza aproximadamente los $439.600. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el haber ronda los $295.680 y puede llegar a cerca de $365.680 con el adicional.

Las pensiones no contributivas, por su parte, se ubican alrededor de los $258.720 y alcanzan unos $328.720 cuando se suma el refuerzo. El bono continúa siendo de $70.000 y no se actualiza, por lo que se mantiene como un complemento destinado únicamente a quienes cumplen con las condiciones de ingresos fijadas por ANSES.