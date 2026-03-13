Finaliza la semana de pagos de ANSES: ¿Quiénes cobran jubilación, aumento y bono este viernes 13 de marzo?

Llegó el viernes 13 de marzo y, tanto los jubilados como los pensionados, deben contar con su haber acreditado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Sin embargo, debido a la división por terminación de DNI, el depósito solo les corresponde a ciertos titulares. Los demás ya cobraron o lo harán durante la próxima semana.

Con el aumento del 2,88% y el bono de $70.000, el ingreso subirá de manera considerable este mes. La mínima, en principio, se ubicará en $369.600,88.

Pagos del viernes 13 de marzo: ¿A qué jubilados y pensionados les corresponde cobrar?





Tomando el cronograma difundido por la ANSES, hoy, viernes 13 de marzo, cobran los:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo : documentos terminados en 4 .





: . Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): documentos finalizados en 8 y 9.

Esquema completo para marzo: todas las fechas destinadas a los jubilados y pensionados





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo .

. DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo