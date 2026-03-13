DETALLES
Finaliza la semana de pagos de ANSES: ¿Quiénes cobran jubilación, aumento y bono este viernes 13 de marzo?
La ANSES completa la primera tanda del calendario de pagos para quienes perciben el haber mínimo. Conocé el DNI que "pasa por el cajero" hoy, viernes 13 de marzo.
Llegó el viernes 13 de marzo y, tanto los jubilados como los pensionados, deben contar con su haber acreditado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Sin embargo, debido a la división por terminación de DNI, el depósito solo les corresponde a ciertos titulares. Los demás ya cobraron o lo harán durante la próxima semana.
Con el aumento del 2,88% y el bono de $70.000, el ingreso subirá de manera considerable este mes. La mínima, en principio, se ubicará en $369.600,88.
Pagos del viernes 13 de marzo: ¿A qué jubilados y pensionados les corresponde cobrar?
Tomando el cronograma difundido por la ANSES, hoy, viernes 13 de marzo, cobran los:
- Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: documentos terminados en 4.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): documentos finalizados en 8 y 9.
Esquema completo para marzo: todas las fechas destinadas a los jubilados y pensionados
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.
- DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.
- DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.
- DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.
- DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.
- DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.
- DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.
- DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.
- DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.