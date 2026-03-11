Intensifican las críticas a Adorni por llevar a su mujer en el avión presidencial

El viaje a los Estados Unidos del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, está siendo objeto de fuertes críticas, no por su desempeño, sino por haber llevado en el avión presidencial a su esposa, Bettina Angeletti, algo que el propio ex vocero había criticado de otros gobiernos, cuando cumplía dicho rol.

El hecho desencadenó diversas consecuencias, entre ellas una explicación del propio Adorni que no dejó a nadie muy convencido: "vengo acá a deslomarme y era mi deseo estar con mi esposa", dijo el funcionario público.

Pero lo mas complejo vino después. Por un lado, la diputada nacional Marcela Pagano, presentó una denuncia penal contra el libertario, imputándole delitos como peculado y defraudación contra la administración, y por otro, la oposición, encabezada por el jefe del bloque peronista en diputados, Germán Martínez, solicitó la interpelación del Jefe de Gabinete y manifestó la posibilidad de iniciar un proceso de destitución.

Posiblemente lo mas doloroso para el gobierno y el propio Adorni, sean las críticas que ha recibido por el mismo tema de parte de periodistas ideológicamente afines al oficialismo como Jonatan Viale, Guadalupe Vázquez o Manu Jove, lo que deja al desnudo un quiebre interno en lo que hace a la mirada que se tiene sobre la travesía marital.

La misma Pagano, denunciante en Comodoro Py, publicó una fotografía del jefe de todos los ministros con su esposa Bettina, en un local de la marca de lujo de Prada, sobre la Quinta Avenida de la Gran Manzana, con bolsitas en la mano como si hubiesen comprado productos de la misma marca, aunque claro, no es posible determinar a priori, si la foto es auténtica. Lo que queda claro es que el tema no termina aquí y que traerá cola.