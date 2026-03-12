"Si supieran el concepto de costo marginal", así Javier Milei apoyó a Manuel Adorni criticado por hacer viajes oficiales junto a su pareja

El presidente de la Nación, Javier Milei intervino de forma directa en la conversación pública para blindar al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, criticado por realizar viajes oficiales acompañado por su pareja.

El ex vocero también recibió el respaldo de la secretaria presidencial, Karina Milei y el Gabinete.



A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el jefe de Estado arremetió contra quienes cuestionan la labor de su colaborador más cercano, vinculando los ataques a una supuesta falta de formación académica de los detractores.

El líder de La Libertad Avanza (LLA) recurrió a la teoría económica para desestimar los señalamientos que circulan en el debate político.

Según la visión del Presidente, el desconocimiento de variables fundamentales distorsiona la realidad de los hechos y genera ruidos innecesarios en la opinión pública.

El análisis del Presidente

En su descargo, Milei fue tajante al señalar la ignorancia técnica como el origen de las críticas: "Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido".

Asimismo, el mandatario extendió su reclamo hacia el círculo de profesionales y otros sectores, sugiriendo que existe una intención deliberada de desgastar la imagen del Gobierno: "Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...".

Para finalizar su intervención, el Presidente envió un mensaje de apoyo explícito al Jefe de Gabinete con la frase "ÁNIMO @madorni...!!!", cerrando el posteo con sus habituales siglas de campaña y su lema de libertad.