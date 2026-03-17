Luis Caputo destacó la desaceleración de los precios mayoristas, que registraron un alza de apenas el 1% en febrero

El ministro de económia, Luis Caputo, difundió esta trde mediante un posteo en sus redes sociales, las últimas estadísticas sobre la evolución de los precios mayoristas y los costos del sector construcción.

Según los datos informados por el funcionario, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) experimentó una suba del 1% durante el segundo mes del año.

En el desglose de este indicador, se observó un incremento del 1,3% en los artículos de fabricación local, compensado por una caída del 2,7% en aquellos provenientes del exterior.

Al mismo tiempo, Caputo subrayó la relevancia histórica de estas cifras al señalar que "la suba mensual del IPIM es la menor desde mayo de 2025, cuando el indicador había registrado una baja de 0,3%".

Además, remarcó que representa la tercera ocasión en casi seis años donde el índice se ubica en el 1% o menos.

%u2705 El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) exhibió una variación de 1% mensual en febrero, con una suba de 1,3% en los productos nacionales y una baja de 2,7% en los productos importados.



%u2705 La variación interanual fue de 25,6% en el indicador general, 25,9% en los... — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 17, 2026

En términos interanuales, indicó que el IPIM acumuló un 25,6% de forma general, con los productos nacionales en un 25,9% y los importados en un 21,7%.

Por otro lado, el Ministro brindó precisiones sobre el Índice de Costo de la Construcción (ICC) en el área metropolitana, el cual presentó un ascenso mensual del 1,9% y una variación anual del 24,5%.

Este movimiento estuvo impulsado por un alza del 1,5% en materiales, 1,6% en mano de obra y un 4,4% en el segmento de gastos generales.

De acuerdo a la información publicada por el jefe del Palacio de Hacienda, el IPIM permite monitorear el promedio de los precios de productos nacionales e importados en el mercado doméstico, mientras que el ICC refleja los cambios en los gastos de edificación privada para viviendas en la Capital Federal y los 24 partidos del conurbano.