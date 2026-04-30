Luis Caputo se reunió con Máxima y hablará ante empresarios

Todos los años, el paradisíaco hotel Llao Llao, cerca de San Carlos de Bariloche, se convierte en el escenario de un encuentro empresarial top, no sólo porque de él participan los representantes de las compañías más importantes del país sino porque lo hacen de manera casi secreta, lejos de la gente y de las miradas indiscretas de los periodistas.

En ese lugar coincidieron dos de los expositores más importantes de esta edición: la reina Máxima de Países Bajos y el ministro de Economía, Luis Caputo. El amigable encuentro entre ambos fue reflejado por este último en sus redes sociales. Según el ministro, hablaron de economía y de inclusión financiera.

Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas. @koninklijkhuis pic.twitter.com/R8UQRwDRuy — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 30, 2026

La disertación de Caputo se enmarca en los reiterados esfuerzos del ministro para convencer a los hombres de negocios de invertir en el país. Antes de trasladarse al sur, había participado esta semana en el Congreso Económico Argentino que se llevó a cabo en el marco de ExpoEfi 2026, donde insistió con los beneficios que se pueden obtener canalizando proyectos a través del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Por su parte, la visita de Máxima Zorreguieta es uno de los puntos más altos de la cumbre de este año. La esposa de Guillermo de Orange, nacida en la Argentina e hija de un ex funcionario de la dictadura militar, llegó como invitada especial en su calidad de defensora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA).

La majestuosa belleza del hotel Llao Llao.

Máxima ha llevado a este foro el mensaje de que la salud financiera no solo es buena para las personas y los hogares sino también para la economía de Argentina y de otros países de Latinoamérica. Su ponencia, en la que desarrolló métodos que pueden adoptar los trabajadores para lograr una resiliencia financiera, como el ahorro y el acceso a créditos accesibles, fue muy aplaudida por los asistentes.

La organización, a cuyo frente está Federico Braun (de la cadena de supermercados La Anónima), invitó para este año a varios referentes de diferentes disciplinas del deporte (Faustino Oro, David Nalbandian, Felipe Contempomi y Juan Martín Hernández) y la música (Charly Alberti). Y también de ejecutivos extranjeros, como la venezolana Adriana Cisneros, directora ejecutiva del conglomerado de medios Grupo Cisneros; el chileno Andrónico Luksic, presidente del Grupo Quiñenco (con activos en banca, energía, minería e industria); y Manfred Paulmann, miembro de la familia fundadora de la chilena Cencosud.

El evento, que se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, finalizará el viernes y no se descarta algún otro invitado estrella para hablar ante los empresarios.



