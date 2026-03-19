Luis Caputo anticipó una llegada masiva de capitales extranjeros al país: "Lo que se viene es fenomenal, es un boom que no se imagina nadie"

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una visión sumamente optimista sobre el futuro financiero de la Argentina durante su intervención en el 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Tras completar las actividades de la "Argentina Week" en Nueva York, el funcionario destacó que el interés de los inversores internacionales alcanzó niveles críticos.

Según explicó ante el auditorio de ejecutivos, el país se encuentra en la antesala de un proceso de expansión económica sin precedentes.



"Lo que se viene en inversiones es fenomenal", afirmó Caputo con seguridad durante el encuentro.

Resultados en el horizonte cercano

El responsable de la cartera económica hizo hincapié en que la reactivación no es una promesa a largo plazo, sino un fenómeno inminente.

Para el ministro, la magnitud del flujo de fondos que ingresará al sistema productivo local superará cualquier previsión actual del mercado.

Respecto a los tiempos de esta transformación, el funcionario fue tajante:

"Los frutos se van a empezar a ver en el corto plazo, esto es un boom que no se imagina nadie", subrayó el jefe de Economía.

Con estas definiciones, el Gobierno ratifica su confianza en la llegada de divisas como el motor principal para la consolidación del nuevo esquema financiero nacional.