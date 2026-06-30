Caputo y el RIGI: anunció que aprobaron el proyecto número 20 en Vaca Muerta por USD 4.500 millones

El Comité Evaluador oficializó la aprobación del vigésimo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó el impacto que tendrá el desarrollo hidrocarburífero denominado Rincón de Aranda, operado por la empresa Pampa Energía en la cuenca de Vaca Muerta.

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El Comité Evaluador aprobó el vigésimo proyecto RIGI. Se trata del Proyecto Rincón de Aranda de Pampa Energía, un desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta que prevé la exportación de USD 17.000 millones a partir de la producción de 305 millones de barriles de... — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 30, 2026

La iniciativa privada prevé un desembolso total de USD 4.500 millones a lo largo de su ejecución. Según los datos oficiales, la ventana de producción estimada alcanzará los 305 millones de barriles de petróleo durante sus 30 años de vigencia operativa.

Proyecciones de exportación y generación de empleo

El plan energético contempla un fuerte ingreso de divisas para el país y un dinamismo laboral directo en la región patagónica. El jefe de la cartera económica detalló el alcance del proyecto:

Exportaciones estimadas: Se proyecta la comercialización externa de energía por un valor de USD 17.000 millones .

Puestos de trabajo: Se estima la creación de aproximadamente 800 empleos directos y 1.000 puestos indirectos.

Aumento de actividad: El marco normativo fiscal permitió que la firma incrementara en un 50% su proyección inicial de explotación y producción.

El balance consolidado del régimen de grandes inversiones

Con la incorporación de este nuevo desarrollo en la provincia de Neuquén, el programa de incentivos fiscales acumula un nivel de adhesión histórico para el sector energético e industrial del país.

El funcionario nacional precisó que el RIGI registra actualmente 20 proyectos aprobados, los cuales representan un monto de inversión acumulado de 46 mil millones de dólares. En paralelo, la autoridad gubernamental mantiene otros 21 expedientes bajo análisis técnico y económico en su etapa de evaluación.