RIGI: aprobaron la construcción de un gasoducto clave para Vaca Muerta

El Gobierno de Javier Milei aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), de un proyecto para la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto dedicado exclusivamente a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

El gasoducto tendrá 480 kilómetros de longitud, un diámetro de 36 pulgadas y una capacidad de transporte de 27.000.000 de metros cúbicos diarios (m³/d) de gas natural. Se extenderá desde el Predio Cabecera Tratayén, en Neuquén, hasta la Estación Compresora San Antonio Oeste, en el Golfo San Matías en Río Negro.

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La inversión total comprometida asciende a US$1.300 millones por lo que SMP SA deberá acreditar US$454 millones en activos computables durante el primer año y US$ 501 millones durante el segundo año, cumpliendo así con el requisito legal del 40% del monto mínimo de inversión en los dos primeros años.

La fecha límite para completar el monto mínimo de inversión en activos computables es el 31 de mayo de 2027. El inicio de la construcción está previsto para el 30 de junio de 2026 y el comienzo de la operación de las instalaciones, para el 1° de mayo de 2028.

Oficialización

La decisión quedó establecida en la Resolución 873/2026 publicada en el Boletín Oficial. SMP SA es la nueva denominación de Pan American E&P SA, empresa que modificó su estatuto social y limitó su objeto exclusivamente al proyecto de gasoducto.

El proyecto incluye la instalación de una planta compresora de 60.000 HP y la repotenciación de la planta compresora existente en San Antonio Oeste.

El gasoducto transportará producción incremental de la cuenca Neuquina (proveniente de la formación Vaca Muerta) hacia terminales licuefactoras del Golfo San Matías. SMP SA se comprometió a contratar proveedores locales por al menos el 20% del monto total de inversión.