Aseguran que se crearán más de 40.000 puestos de trabajo adicionales en Vaca Muerta: qué salarios se ofrecen y cómo inscribirse

Las inversiones en Vaca Muerta continúan lo que genera una fuerte demanda laboral y según estimaciones del sector energético se crearán más de 40.000 puestos de trabajo durante los próximos años.

Así lo afirmó el presidente de YPF, Horacio Marín, quien recalcó que en el sector se necesitarán sumar miles de empleados en los próximos cuatro años debido al crecimiento de la producción petrolera y gasífera.

Entre los empleos más demandados por las petroleras aparecen ingenieros de reservorio y perforación, técnicos electromecánicos, operadores de perforación, soldadores certificados, operadores de fractura hidráulica, especialistas en seguridad e higiene, técnicos de mantenimiento eléctrico y mecánico y personal de infraestructura y obras. También se buscan empleados para tareas administrativas, de logística, transporte y servicios asociados a los yacimientos.

Qué salarios se ofrecen para trabajar en Vaca Muerta

Uno de los principales atractivos para trabajar en Vaca Muerta son los salarios que superan ampliamente el promedio nacional.

De acuerdo con el relevamiento de consultoras privadas citados por medios especializados, técnicos sin diagrama pueden cobrar entre $2.900.000 y $4.200.000 mensuales y para operarios con diagrama hay sueldos de hasta $7.000.000. Asimismo, los salarios para ingenieros y especialistas pueden superar los $14.000.000 y los mandos medios perciben entre $7.000.000 y $11.000.000.

En Vaca Muerta los salarios superan ampliamente el promedio nacional.

Cursos gratuitos para poder acceder a empleos en Vaca Muerta

Debido a la creciente demanda y ante la falta de personal capacitado, varias empresas y organismos implementaron programas de formación gratuitos para nuevos trabajadores. Uno de ellos es el Instituto Vaca Muerta (IVM), impulsado por YPF junto a otras empresas energéticas.

El instituto ofrece cursos presenciales orientados a perforación, producción, fractura, instrumentación, tratamiento de gas y petróleo y mantenimiento industrial. La inscripción está abierta hasta el 20 de mayo y el objetivo es formar miles de técnicos durante los próximos años.

La mayoría de las capacitaciones tendrán una duración de 340 horas y los alumnos deberán cumplir con un mínimo de 70% de asistencia para conseguir la certificación.