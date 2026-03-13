"Esperabamos el dato": Luis Caputo reconoció el impacto de la carne y las tarifas en la inflación de febrero

El titular de la cartera económica, Luis Caputo, se pronunció este viernes sobre el reciente indicador de inflación, que marcó un 2,9% durante el segundo mes del año.

El funcionario explicó que el resultado no tomó por sorpresa al equipo económico, vinculando el número directamente con los incrementos registrados en productos cárnicos y en los servicios públicos.



"Esperábamos el dato. Sabíamos que veníamos en ese entorno. La suba de la carne y las tarifas pegó y eso nos preocupa y nos ocupa", manifestó Caputo en una entrevista televisiva.

El ministro subrayó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene firme su estrategia actual para reducir la presión sobre los precios.

En ese sentido, reafirmó el compromiso oficial con la estabilidad: "La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles".

Rumbo a la inflación cero

Caputo destacó la solidez de las cuentas públicas como pilar fundamental de su programa y vaticinó una convergencia de los índices locales hacia estándares globales.

Según sus palabras, "no hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales".

Respecto a los plazos para eliminar por completo el aumento de precios, el funcionario evitó dar fechas exactas, aunque mostró optimismo sobre el horizonte cercano: "No me preocupa, si no es en agosto, será septiembre u octubre llegar a la inflación cero".

Realidad social y consumo

Consultado sobre el impacto del modelo en la población, el ministro ofreció una visión equilibrada sobre la coyuntura actual. Si bien consideró que se perciben mejorías generales en los indicadores económicos, no desconoció las dificultades que atraviesan diversos sectores de la sociedad.



"La situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la está pasando bien. Somos conscientes de que hay gente que la pasa mal", concluyó.