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Viernes, 24 de abril de 2026

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TRAS 33 AÑOS

El Gobierno llamó a licitación para renovar la terminal de Retiro

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó que permitirá "avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias".

El Gobierno nacional lanzó una licitación para modernizar la terminal de transporte automotor de pasajeros ubicada en el barrio porteño de Retiro. Así lo dispuso mediante el Decreto 273/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

"El Gobierno declaró de interés público una iniciativa privada para la remodelación integral de la Terminal de Ómnibus de Retiro y convocó a licitación para modernizar la terminal más importante de transporte automotor de pasajeros bajo un esquema de concesión con financiamiento 100% privado", anunció el titular del Palacio de Hacienda en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Recalcó que la terminal "será licitada luego de 33 años para modernizar su estructura, ampliar su capacidad y avanzar en la transformación de una infraestructura clave que durante años no recibió las inversiones necesarias, afectando negativamente a la calidad del servicio".

El Gobierno llamó a licitación para renovar la terminal de Retiro

El ministro precisó que en la terminal circulan entre 10 y 12 millones de pasajeros al año con picos de hasta 2 millones mensuales en temporada alta y opera más de 300 mil servicios anuales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con todo el territorio nacional y países limítrofes.

"Estamos trabajando para que se desarrollen estos proyectos sin comprometer recursos del Estado, promoviendo la participación del sector privado bajo reglas claras, competitivas y transparentes", sentenció Caputo.

La concesión será por 30 años

En el decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo precisó que la iniciativa "se desarrollará bajo el régimen de concesión de obra, infraestructura y servicio público, con financiamiento íntegramente privado, lo que permitirá avanzar sin comprometer recursos del Estado".

El contrato de concesión tendrá una vigencia de 30 años y durante este período, la empresa adjudicataria "asumirá la totalidad de la inversión y la operación del sistema, percibiendo los ingresos derivados de su explotación, y deberá abonar un canon mensual al Estado Nacional". El Ministerio de Economía será el organismo responsable de elaborar los pliegos y realizar la adjudicación.

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