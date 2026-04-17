Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva tras llegar a un acuerdo por un nuevo desembolso

El ministro de Economía Luis Caputo se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la sede del organismo multilateral.

Se trató de una visita oficial en las oficinas de la titular del Fondo después de llegar a un acuerdo por un desembolso de 1.000 millones de dólares.

El dinero sería girado a mediados de mayo a Argentina, luego de que el directorio ejecutivo diera luz verde al acuerdo técnico.

Caputo y Georgieva ya habían tenido un breve encuentro el miércoles, minutos antes del anuncio del acuerdo, en una reunión informal.

El FMI demostró en los últimos días signos de apoyo a la gestión llevada adelante por el presidente Javier Milei y la economía. En ese sentido, desestimaron el dato de inflación de marzo.

"Lo que ha sucedido durante el transcurso de este año fue un impulso de políticas muy positivo para el país. Se aprobó el Presupuesto, hubo una importante reforma laboral, las reservas se están acumulando a través de la acción consistente del Banco Central en los mercados. Hay un esfuerzo continuo para eliminar distorsiones en la economía, para abrirla y para aumentar la productividad", apuntó.