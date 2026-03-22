Javier Milei, de "saqué 15 millones de argentinos de la pobreza" a "voy a exterminar la inflación"

Después de su paso por Estados Unidos, Chile y España, Javier Milei sumó Hungría a sus salidas al exterior en el mes de marzo y se convirtió en el primer mandatario argentino en realizar una visita oficial a ese país europeo. Combinó la agenda de gobierno con un encendido discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Desde allí aseguró que sacó "a 15 millones de argentinos de la pobreza" y prometió que "la inflación será exterminada" para 2027.



Milei dedicó la mañana del sábado al marco institucional de su paso por Budapest y mantuvo una reunión con su par, Tamás Sulyok, y luego con el primer ministro, Viktor Orbán, un líder de la derecha conservadora de Europa, con quien dialogó en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno húngaro.

Discurso del Presidente Javier Milei en el CPAC Hungría 2026. pic.twitter.com/Ynrq9EjALN — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 21, 2026

Esos encuentros dejaron varios momentos de alto calibre político. En primer lugar, la foto del líder de La Libertad Avanza con Orbán, del Fidesz, y la "visión compartida sobre los desafíos que enfrenta Occidente". En segundo, la conversación que mantuvieron sobre inmigración. "Cuando los inmigrantes no se adaptan culturalmente, deja de ser inmigración para convertirse en invasión", aseguró Milei.

Para su cuarto viaje afuera del país en el mes, el Presidente retomó la política de comitivas acotadas y, a diferencia de su último viaje a Nueva York, viajó sólo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Con la derecha



Concluida la agenda oficial, Milei participó de la CPAC, un foro de la derecha global del que ya participó en varias oportunidades. Más tarde lo recibió el rector de la Universidad Ludovika, Gergely Deli, para la ceremonia de entrega del título "Civis Universitatis Honoris Causa".

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Ludovika de Budapest. pic.twitter.com/mRvAdIT4jI — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 22, 2026

Durante su discurso en la CPAC, y sobre su gobierno en la Argentina, Milei detalló la evolución a la baja de la inflación y prometió que "para fines de mi mandato estará exterminada", una novedad sobre los tiempos que maneja la gestión libertaria sobre la inflación cero.

"Fruto de adoptar nuestras medidas, gracias a nuestro tamiz moral, hemos logrado bajar la pobreza del 57% al 30%, es decir, sacamos de la pobreza a más de 15 millones de argentinos, lo que representa haber sacado, obviamente, millones de argentinos de la pobreza. También hemos logrado bajar el riesgo país del orden de los 3000 puntos básicos en torno a los 600 puntos y hemos comenzado a recibir inversiones en nuestro suelo por aproximadamente 100.000 millones de dólares", describió.

Javier Milei, junto con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Milei aprovechó para elogiar una vez más al presidente de los Estados Unidos Donald Trump por su compromiso con "Cuba libre" al considerar que "tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroika".

Entre otros asuntos externos, saludó a su "gran amigo" Santiago Abascal, líder de la oposición española VOX, quien lo antecedió en ese escenario. Luego, calificó al mandatario español, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de "pichón de tirano".

En línea con la charla que dejó trascender con Orbán, Milei dijo en la CPAC que Europa "está en peligro, se está suicidando" y apuntó contra la "inmigración masiva sin control", que "es un acto de irresponsabilidad", subrayó.