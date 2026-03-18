El consumo privado volvió a dar malas señales en febrero: las principales causas

El consumo privado en la Argentina registró en febrero una caída del 1,9% en comparación con el mismo mes del 2025.



Según datos de un informe privado, este resultado marca el tercer mes consecutivo de retracción interanual, lo que deja para el primer bimestre del año una baja acumulada del 1,7%. Sin embargo, en la medición mensual el indicador mostró una suba del 1,1% respecto de enero.

Los datos surgen del Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP). Este indicador mensual intenta anticipar los datos oficiales del consumo en el país mediante un modelo de regresión lineal que utiliza distintas variables de la economía.

El informe señala que "pese a la suba en la comparación mensual, la variación interanual mostró, por tercer mes consecutivo, una caída".

La debilidad del consumo también se reflejó en distintos indicadores sectoriales. Por ejemplo, la recaudación del IVA cayó un 3,5% interanual en febrero, una vez descontado el efecto de los precios.

En tanto, el patentamiento de automóviles disminuyó 3,4% respecto del año anterior, mientras que el consumo de carne vacuna en enero registró una baja interanual del 14,7%.

El estudio además advierte una pérdida de dinamismo del crédito. En ese sentido, señala que "en el caso de las compras con tarjetas, por ejemplo, en febrero aumentaron 5,8% interanual, y acumularon en el bimestre un alza de 8,7%, cuando durante 2025 habían crecido al 51,6%".

Las compras con tarjeta de crédito aumentaron en febrero, pero mucho menos que igual mes en 2025 (Freepik).

En otros rubros, las ventas de carne aviar retrocedieron 11,5% interanual en enero, mientras que el sector de recreación y turismo mostró señales de estancamiento hacia el cierre de la medición, con caídas en el consumo en patios de comida y en la asistencia a cines.

En contraste, la venta de motocicletas mostró un fuerte crecimiento, con un aumento del 72,3% interanual en febrero.

Las causas de la baja del consumo privado

Al analizar los motivos de la caída del consumo, la mayoría de los analistas lo atribuye principalmente a la pérdida de ingresos reales, en un contexto en el que los salarios avanzan por detrás de la inflación y al mismo tiempo se incrementan los gastos en servicios.

Según evaluaciones del sector, la recuperación de la demanda dependerá de una mejora sostenida del ingreso disponible, algo que todavía no se observa en los datos de corto plazo.

Además, el crédito, que durante 2025 había sostenido parte del consumo, comenzó a mostrar señales de agotamiento debido al mayor endeudamiento de los hogares, las tasas de interés y el aumento de los niveles de morosidad.