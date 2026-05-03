Los lavaderos de autos "pulen" su estrategia ante una demanda "en punto muerto": ¿Cuánto cuesta dejar limpito el coche?

¿Se lava o no se lava? Esa es la pregunta que por estos días se hacen los propietarios de cualquier tipo de vehículo. Una inquietud cuya respuesta positiva se demora, más de lo deseado, por parte de los propios dueños de autos y camionetas. La limpieza a cuatro ruedas se encuentra frenada por la veloz caída del poder adquisitivo.



"Se nota una merma importante en la clientela", reconoció Gonzalo Marengo, dueño del lavadero "Aqua Express", que vinculó dicho retroceso en la demanda con el contexto económico actual, al sostener: "Estimamos que la situación del país impacta directamente sobre el servicio. Por eso, la forma de mantener el volumen es tratando de ofrecer el mejor servicio y mantener el precio".

En su "lava autos", los costos rondan los 25.000 pesos para camionetas, y 20.000 pesos para automóviles.

No obstante, la oferta es ampliamente extensa: en algunas playas de lavado de vehículos, el servicio cuesta 14.000 pesos, e incluso en el barrio porteño de Boedo se realiza un trabajo muy básico a 5.900 pesos. Sin embargo, Marengo dejó algo en claro: "La gente solicita un servicio inmediato y de buena calidad, valoran mucho el buen servicio y el buen trato. La mayoría se envía a lavar en promedio dos veces mensuales".

Al mismo tiempo, existe un lavado más sofisticado, y por ende costoso, llamado "Detailing". En ese sentido, Sebastián, de "PS1 Car Detailing" detalló que "se utilizan más para mantenimiento de tratamientos cerámicos o acrílicos, y así evitar que el tratamiento se arruine". Este tipo de lavados implican una suma de 60.000 pesos a 120.000 pesos para autos y 80.000 pesos a 150.000 pesos en camionetas, aunque el ticket promedio ronda los 170.000 pesos.

En referencia a este tipo de labor, que suele comprender entre una hora y cuatro horas, Sebastián reflejó: "No suelen tener mucha demanda. Yo lavo entre dos a tres autos por semana y los clientes suelen traerlo cada 30, 60 o 90 días dependiendo el uso que le dan".

Por todos estos factores, el mencionado especialista en lavado de autos afirmó: "La actividad en general cayó. Las agendas se están ocupando con siete días de antelación, cuando hace seis o siete meses tenías agenda libre después de 15 a 20 días".o

Los lavaderos de autos tratan de mantener los precios y el servicio para no perder clientela.

Un habitual cliente del "detailing" es Daniel, oriundo de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, quien reconoció: "El servicio es caro. Pago 68.000 pesos, pero son muy buenos los lavados. Me gusta lavarlo a mi, pero mi esposa no me deja porque tiene miedo de que me roben lavándolo en la puerta y se metan adentro de mi casa. Entonces lo llevo a lavar. Conseguí un lavadero que son hasta incluso, mejores que yo".

Por su parte, en su vivienda de la localidad bonaerense de Lanús, Marcos Pereiro comenzó en la jornada del último viernes a lavar autos. Un inicio que tuvo lugar por una causa muy noble. Él mismo argumentó: "Mi mamá tiene que pagar para poder jubilarse. Pero su único ingreso lo tiene vendiendo sábados y domingos en la feria y encima le cuesta caminar. Lo que para una persona es una cuadra para ella son 10". Por ello él, además de su trabajo formal, realiza todo tipo de changas, entre ellas lavar autos.

En este punto de partida, limpió cinco autos, y señaló: "Los cobro 10.000 pesos cada lavado, la mitad de lo que cuesta en cualquier lavadero. Pero a mi me sirve", aseguró Pereiro, quien de todas formas solicita una ayuda económica para su madre, Sandra, al alias MARKITOSSS023. Una colaboración que promete devolver.

Un emprendimiento que por estos días atraviesa un camino sinuoso, cargado de baches, económicos, que lleva a que los autos no marchen como en otros tiempos hacia el lavadero.