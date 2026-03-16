Máxima presión: "Tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera", aseguró Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó fuertes declaraciones sobre Cuba durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, al asegurar que su país podría "liberar" o incluso "tomar", la isla.

Con periodistas presentes en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense respondió a una consulta sobre la situación de la isla caribeña y afirmó: "Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera". Luego aclaró: "Quiero decir liberarla, o tomarla".

Las declaraciones se producen en medio de una profunda crisis que atraviesa la isla. Este lunes se registró un apagón total -el segundo en un mes- provocado por el colapso del sistema eléctrico debido a la falta de combustible.

La situación agravó las dificultades económicas que enfrenta el país caribeño, marcadas por la escasez de energía y por problemas estructurales en su sistema eléctrico.

Cabe recordar que el gobierno de Trump impulsó un bloqueo total de petróleo hacia Cuba, lo que interrumpió los envíos desde Venezuela -principal proveedor de crudo para la isla- y amenazó con imponer tarifas a cualquier país que envíe petróleo.

Desde La Habana, el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel confirmó que existen "conversaciones" con Estados Unidos, aunque sin brindar mayores detalles.

"En los intercambios que se han sostenido, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía y a la autodeterminación de nuestros gobiernos", afirmó el mandatario cubano.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han estado históricamente marcadas por décadas de embargo económico, sanciones y tensiones políticas desde la ruptura diplomática que siguió a la revolución cubana de 1959.