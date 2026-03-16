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Lunes, 16 de marzo de 2026

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Colapso total en Cuba: el sistema eléctrico nacional se desconectó y dejó a la isla a oscuras

La empresa estatal Unión Eléctrica activó mecanismos de urgencia tras la caída completa del servicio. Se trata del sexto evento de este tipo en el último año y medio, en medio de una infraestructura crítica diezmada.

Cuba sufrió este lunes un apagón generalizado que afectó a todo su territorio tras una falla total en el Sistema Electroenergético Nacional.

La interrupción masiva fue ratificada por la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), la cual puso en marcha los esquemas de contingencia para intentar recuperar el suministro.

A través de sus canales oficiales, el organismo informó la gravedad de la situación: "Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento".

Las autoridades advirtieron que el regreso de la luz no será inmediato. Debido al precario estado de las instalaciones y la profundidad de los daños, las tareas de normalización podrían extenderse durante varias horas.

Un sistema al borde del abismo

La crisis energética en la isla se agudizó desde mediados de 2024.

Previo al colapso total de hoy, la UNE ya proyectaba un escenario sombrío: se estimaba que el 62 % de la población carecería de energía durante los picos de mayor consumo. El déficit calculado era de 1.930 megavatios, ya que frente a una necesidad de 3.150 MW, la capacidad de respuesta era de apenas 1.220 MW.

El parque de generación presenta un deterioro estructural avanzado. Actualmente, nueve de las dieciséis unidades termoeléctricas del país están inactivas por roturas o trabajos de mantenimiento que se prolongaron más de lo previsto. Esta parálisis afecta al 40 % de la matriz productora de electricidad nacional.

Antecedentes críticos

Este incidente se suma a una lista de fallas severas recientes. El pasado 7 de marzo, la falta de generación llevó a que el 68 % de Cuba perdiera el servicio de forma simultánea, marcando uno de los registros de mayor impacto en la historia reciente de la isla antes del colapso total ocurrido en esta jornada.

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