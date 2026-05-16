Donald Trump aseguró que Cuba buscará un acuerdo con Estados Unidos: "Tendrán que venir a nosotros"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Cuba es una "nación totalmente fallida" y sostuvo que el gobierno de la isla intentará recurrir a Washington para alcanzar un acuerdo bilateral.

Las declaraciones del mandatario norteamericano se dan en el marco de la profunda crisis económica, energética y social que atraviesa el país caribeño, la cual mantiene en vilo a la región.

Díaz Canel, presidente de Cuba, estaría intentando establecer relaciones con Estados Unidos.

Durante una entrevista televisiva con la cadena Fox News, el líder republicano sostuvo que la administración cubana "necesita ayuda" de manera urgente. Asimismo, Trump remarcó el fuerte interés que existe por parte de la comunidad cubano-estadounidense radicada en Florida para recuperar los vínculos económicos con la isla, manifestando que "los residentes quieren volver, invertir y "recuperar Cuba".

Según trascendió en medios norteamericanos, el gobierno de Trump evalúa impulsar una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro, una medida que podría desatar uno de los conflictos bilaterales más delicados de los últimos años.

El posible avance en los tribunales estadounidenses coincide con un sorpresivo viaje oficial hacia el territorio insular. Días atrás, el director de la CIA, John Ratcliffe, encabezó una delegación de funcionarios de los Estados Unidos que mantuvo reuniones secretas en La Habana con sus contrapartes cubanas, en medio del recrudecimiento de los problemas de infraestructura eléctrica en la isla.

La presión económica ejercida por Washington hacia el régimen cubano se intensificó notablemente durante los últimos meses a través de medidas punitivas directas. A comienzos de este año, los Estados Unidos lograron interrumpir el principal flujo de petróleo que llegaba a Cuba desde Venezuela, al tiempo que amenazaron con aplicar sanciones y severos aranceles a otros países que intenten suministrar combustible.

Este estricto cerco comercial profundizó de forma dramática el deterioro de las condiciones de vida de la población local, reflejado en apagones masivos y desabastecimiento generalizado. Ante la gravedad de la situación, diversos organismos internacionales ya emitieron alertas globales y advirtieron sobre el riesgo real de que se desate un colapso humanitario sin precedentes en Cuba.