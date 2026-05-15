El director de la CIA mantuvo un encuentro con autoridades del gobierno de Cuba

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, John Ratcliffe, llegó este jueves a Cuba y se convirtió así en el funcionario de mayor rango de la administración de Donald Trump en visitar la isla desde el inicio de la nueva ofensiva diplomática y económica de Washington contra el gobierno del país caribeño.

El funcionario estadounidense mantuvo una reunión en La Habana con representantes del Ministerio del Interior cubano, informaron las autoridades locales a la prensa.

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La visita del director de la CIA ocurre así en medio de la crisis energética en Cuba y tras otro apagón que generó protestas y cacerolazos.

En las últimas horas, el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, había ofrecido una propuesta de ayuda de 100 millones de dólares.

Detalles de la reunión

El Gobierno cubano, en un comunicado difundido en medios oficiales, informó que la reunión fue "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual".

En el parte informativo se explicó que la "dirección de la revolución (por las máximas autoridades de la isla) aprobó la realización de esta visita", que había sido solicitada por representantes de la administración de Trump.

El Gobierno cubano indicó además que sus representantes en el encuentro con el director de la CIA aportaron elementos que "permitieron demostrar categóricamente" que la nación caribeña "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo".

En el texto se remarcó que, "una vez más, se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra Estados Unidos ni permitirá que, desde Cuba, se actúe contra otra nación".

El comunicado termina detallando que, en el encuentro, las dos partes mostraron interés "en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".