Protestas y cacerolazos en Cuba tras el agotamiento de las reservas de combustible

Cuba atraviesa este jueves una de las jornadas más críticas de su historia reciente debido a un déficit energético sin precedentes.

La Unión Eléctrica (UNE) informó que el 70% de la isla quedará sin luz de manera simultánea durante el horario de mayor demanda, producto de que las reservas de petróleo "se agotaron".

Esta situación ha desatado una ola de movilizaciones, quemas de contenedores y cacerolazos en diversos puntos de la capital y el interior del país.

Colapso del sistema y protestas en las calles

En La Habana, los cortes de suministro superaron las 22 horas diarias, lo que empujó a los ciudadanos de municipios como Playa, Marianao y El Vedado a manifestarse al grito de "¡Prendan las luces!".

En el interior, la provincia de Santiago de Cuba también registró focos de conflicto en el reparto Portuondo.

Según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, la falta de combustible es la causa fundamental de este escenario, agravado por la caída parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en el tercio oriental de la isla.

El impacto social de la crisis quedó documentado en el especial "La isla que se apaga", conducido por la periodista Carolina Amoroso, donde se expone el deterioro de los servicios básicos, la escasez de alimentos y el desgaste de las familias cubanas ante la falta de electricidad.

El factor internacional y la falta de crudo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de "genocida" el bloqueo energético impulsado por Estados Unidos.

La crisis se profundizó tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero, lo que interrumpió el flujo de crudo desde su principal socio estratégico.

Actualmente, la isla produce solo 40.000 barriles diarios de los 100.000 que requiere, y en lo que va de 2026 solo han ingresado dos tanqueros con combustible de manera oficial.

A la carencia de divisas para importar fueloil y diésel se suma la obsolescencia de las centrales termoeléctricas locales, las cuales operan con décadas de explotación y una marcada falta de inversión en mantenimiento.

El ministro De la O Levy reconoció en la televisión estatal que la situación es "crítica" y responsabilizó directamente a la gestión de Donald Trump por la asfixia financiera y energética sobre la isla.