Cuba confirmó que retomó el diálogo con Estados Unidos por un objetivo puntual

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que funcionarios de su Gobierno comenzaron las conversaciones con representantes de la administración estadounidense de Donald Trump por un objetivo puntual:"Acercar posiciones".

Hasta el momento, a pesar de que Trump dejó saber en varias ocasiones que estaban conversando con La Habana, los cubanos mantuvieron el silencio, o en ocasiones negaron que se estuviese llevando a cabo algún tipo de negociación.

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Díaz-Canel en una reunión con miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, y del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, dijo que "estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones". "Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios", sostuvo.

"En los intercambios que se han sostenido, la parte cubana ha expresado la voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados, a la soberanía, y a la autodeterminación de nuestros gobiernos", dijo.

Mensaje y liberación de presos

Por otra parte, el mensaje se emitió en medio de una histórica crisis económica y mientras Cuba se mantiene bajo una presión creciente por parte de Estados Unidos. Horas antes de esta comparecencia, el Gobierno caribeño anunció la liberación de 51 presos por mediación del Vaticano.

Sin entrar en especificidades ni detalles de las conversaciones con Washington, el mandatario cubano dijo que este se trata de un tema que forma parte de "un proceso muy sensible, que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento, que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación".

Falta de petróleo en la isla

El funcionario reconoció que desde enero Cuba no recibe el petróleo que antes llegaba de países como Venezuela y México, tras la emergencia nacional declarada por Trump, quien prometió multar con aranceles a los países que mandaran petróleo a la isla. "Hace más de tres meses que no entra un barco de combustible en el país. Estamos trabajando en unas condiciones muy adversas, con un impacto inconmensurable en la vida de todo nuestro pueblo", sostuvo.

También se refirió al rol de los cubanos residentes en el exterior, una comunidad cada vez más extendida después del último gran éxodo masivo en el que más de dos millones de cubanos abandonaron la isla en los últimos tres años. "Es nuestra responsabilidad como Gobierno atenderlos, escucharlos", y que "tengan participación en el proceso social de nuestro país".



