Trump vaticinó que "muy pronto habrá un nuevo amanecer en Cuba"

Mientras se lleva adelante un conflicto en el Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo tiempo para decir que "muy pronto habrá un nuevo amanecer para Cuba", en alusión a la posibilidad de que se produzca un cambio de régimen en el país.

En un acto que se llevó a cabo en la ciudad de Phoenix, el mandatario agregó: "Y muy pronto esta gran fuerza hará realidad un día que llevamos 70 años esperando, se llama un nuevo amanecer para Cuba. Vamos a ayudarlos con Cuba". Además, destacó que, luego del conflicto con Irán, Cuba ocupa una posición central en la agenda de Estados Unidos.

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El funcionario prometió que ayudará a los cubanos emigrados a obtener justicia por los abusos sufridos tras abandonar la isla y establecerse en su territorio. "Tenemos muchos cubanoamericanos estupendos. Quizá no haya muchos aquí entre el público, supongo, pero en Miami hay gente, cubanoamericanos, personas que fueron tratadas brutalmente, cuyas familias fueron asesinadas y maltratadas, y ahora, verán lo que pasa", agregó.

En tanto, las relaciones entre ambas naciones viven una etapa de fuerte tensión, impulsada por la exigencia de Washington de un cambio de régimen como única vía para el futuro de la isla. Cuba continúa bajo un bloqueo económico de más de seis décadas, lo que marcó su desarrollo.

Pedido de cambio político

Por otra parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, pidió transformar el sistema político cubano para que Washington retome el apoyo a La Habana. Ante esto, Miguel Díaz-Canel declaró que se niega a renunciar y defendió la soberanía de su país, así como el derecho a la autodeterminación.

Trump subrayó que la prioridad de Estados Unidos se enfocaría en Cuba una vez resuelto el tema iraní. Estas declaraciones reflejan un endurecimiento en su política y despiertan incertidumbre respecto a los próximos movimientos de Washington.

Durante el evento, el presidente expuso que, tras casi 50 días de ofensiva militar en Irán, el foco principal de la política exterior de Estados Unidos se dirigirá a la situación en Cuba.

Cuba no acepta "presencia extranjera"

Frente a los anuncios de Washington, Díaz-Canel expresó su rechazo a toda injerencia extranjera, y subrayó su negativa a dimitir y defendió la soberanía nacional.

Díaz-Canel reafirmó que Cuba no cederá ante las presiones de Estados Unidos y mantendrá el derecho a decidir su propio rumbo político. La confrontación entre ambos gobiernos sostiene la incertidumbre en la relación bilateral, mientras la comunidad cubana en el exterior observa con atención los posibles cambios.



