Donald Trump advirtió a la OTAN en medio de las negociaciones con Irán: "Les dije que no se metan"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cruzó este viernes a la OTAN y les pidió no intervenir en las negociaciones en Medio Oriente con Irán.

Al mismo tiempo, los chicaneó por la forma en que se comportaron en el conflicto.

"Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. Les dije que se mantuvieran alejados, a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo", resaltó Trump.

En ese sentido, arremetió contra la alianza de países y dijo que "fueron inútiles cuando se los necesitó, un tigre de papel".

Apertura del Estrecho de Ormuz

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el tránsito libre, pero el bloqueo naval se mantendrá en pleno vigor y efecto en lo que respecta a Irán, únicamente hasta que nuestra negociación con Irán se complete al 100 %", resaltó el presidente estadounidense.

Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles.

Por su parte, Trump prometió que Israel no va a bombardear más Líbano y cumplirá el tratado de paz.