Javier Milei en Hungría: frases de impacto, un león de regalo y la presentación de Karina como "la Messi de la política"

De visita oficial en Hungría, el presidente de la Nación, Javier Milei, cumple con su agenda acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: se reunió con el primer ministro Viktor Orbán y brindó otro encendido discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Más temprano, mantuvo una reunión bilateral con su par de Hungría, Tamás Sulyok; de la que participó también el otro integrante de la acotada comitiva presidencial, el canciller Pablo Quirno.

En su paso por el foro conservador dejó varias frases de impacto al referirse a la economía argentina; la batalla cultural por los valores morales; al apuntar a su par de España Pedro Sanchez; y a "Cuba libre con ayuda de Donald Trump".

Presentó a Karina Milei como "la Messi de la política"

El detalle lo compartió el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría, en su cuenta de X.

El funcionario que sigue al Jefe de Estado con su cámara a todos lados adjuntó la foto del recibimiento y saludo de Vicktor Orbán a Karina Milei, cuando besó su mano en la puerta del Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro.

Saludo de Karina Milei y Viktor Orbán de Hungría.

"Fascinado Orban con Karina Milei, presentada por su hermano como la Messi de la política", compartió Oría.

Luego, se realizó la reunión bilateral, donde Milei conversó con Orban sobre la inmigración que "no se adapta culturalmente y deja de ser inmigración para convertirse en invasión".

Regalo del gobierno de Hungría: un león de cerámica

Antes de repasar las frases del presidente Milei en la CPAC de Hungría, un detalle de color y de buen vínculo político se destacó durante su visita oficial a Sulyok en Hungría, cuando le obsequió un león de cerámica.

El león de cerámica que le regaló el gobierno de Hungría a Milei.

Se trata de una pieza trabajada con la figura de un león, de material de cerámica Herend. Tradicional fabrica de cerámicas húngara para casas reales con más de 200 años de antigüedad.

Todas las frases de Javier Milei en la CPAC de Hungría 2026

A continuación, una a una, las frases destacadas por Presidencia al comunicar el detalle del discurso de Milei en la CPAC de Hungría.

"Considero de vital importancia mantener viva esta llama, me refiero a las ideas de la libertad, que en todo momento hay quienes están intentando extinguirlas"

"Hoy vengo a hablarles de un concepto troncal de nuestra gestión de gobierno: la moral como política de Estado"

"Cada decisión que se toma desde el gobierno tiene tres variables: la moral, la eficiencia económica y, en último lugar, la utilidad política"

"La búsqueda de la conveniencia política llevó a nuestros políticos a endeudarse constantemente para financiarse a sí mismos y a sus amigos"

"Todos los países occidentales han sufrido, en mayor o menor medida, de la fatal arrogancia de los políticos"

"Detrás de cada causa noble hay una ecuación política muy concreta: crear dependientes es crear votantes"

"Ellos consideran que la economía es como una torta: están enfocados en decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de hacer que la torta crezca"

"Hungría decidió hacer lo correcto por sobre lo que está bien visto"

"Occidente está en peligro, Europa se está suicidando"

"La inmigración masiva sin control no es un acto de generosidad, sino de irresponsabilidad"

"La era de la cooperación global sin brújula moral ha terminado"

"Cada vez más, se partirán las aguas entre las naciones libres y las naciones sometidas"

"Solo sobre la base de la libertad, el orden y el respeto por los valores es posible construir prosperidad"