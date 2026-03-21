Javier Milei visita Hungría y se reunió con Viktor Orbán: "Compartimos una visión común"

Después de Estados Unidos, Chile, y España, el presidente de la Nación, Javier Milei, sumó otro viaje al exterior en marzo: esta vez a Hungría, donde fue recibido por el primer ministro, Viktor Orbán, con quien comparten "una visión común sobre los desafíos que enfrenta Occidente".

Así comunicó el Gobierno argentino el encuentro concretado en la mañana de este sábado (hora argentina) entre el líder de La Libertad Avanza y el máximo representante del Fidesz, un partido de la derecha conservadora europea.

En el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro, Milei cuestionó la inmigración que "no se adapta culturalmente", al afirmar que en esos casos "deja de ser inmigración para convertirse en invasión".

Javier Milei en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro.

En el encuentro bilateral, Milei le anticipó a Orbán que en su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que dará esta tarde, mencionará "su correcta visión en los temas migratorios".

La intervención de Milei en la Ceremonia de Cierre de la CPAC, foro de la derecha global, figura en agenda oficial para las 12.30 (hora argentina) de este sábado. Lo recibe el director CPAC Hungría, Miklós Szanth.

Javier Milei, el primer presidente argentino en realizar una visita oficial en Hungría.

Milei está en Hungría y se reunió con Víktor Orbán

Acompañan a Milei en el viaje la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller, Pablo Quirno.

El líder húngaro, por su parte, destacó la visita y la calificó como un hecho inédito. "Es la primera vez que un presidente argentino visita Hungría. Su presencia es muy importante", afirmó.

Víktor Orbán recibe a Karina Milei en Hungría.

Desde la Oficina del Presidente destacaron después de la reunión bilateral que "el mandatario argentino realizó la primera visita oficial a Hungría, un país emblemático para el mundo occidental que demostró su valentía durante la caída del comunismo soviético, y que actualmente comparte una visión común sobre los desafíos que enfrenta Occidente".



El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el Primer Ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del Gobierno húngaro.



El mandatario argentino realizó la primera visita oficial a Hungría, un país emblemático para el mundo occidental que... pic.twitter.com/ku2xb1iX8U — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 21, 2026

Tras su discurso en la CPAC y una actividad académica, el Presidente emprenderá el regreso a la Argentina en la noche del sábado, con llegada prevista a Buenos Aires el domingo por la mañana.

Agenda completa de Javier Milei en Hungría

Antes de la reunión bilateral con Orbán, Milei mantuvo una reunión con el presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.

Allí recibió como obsequio un león de cerámica de la tradicional firma Herend, con el que luego se fotografió.