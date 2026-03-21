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Sábado, 21 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
EN HUNGRÍA

Milei será parte de un foro que une a referentes del espacio conservador de todo el mundo

La agenda del presidente argentino tendrá también una reunión con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok.

Nicolás Blanco

El presidente Javier Milei participará este sábado, en Hungría, de un foro que reúne a los referentes del espacio conservador y liberal de todo el mundo.

La agenda del mandatario argentino precisa que mantendrá este sábado a las 11 (las 7 de nuestro país) una reunión con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor. 

Más tarde, a las 12:10 (08:10 hora argentina), será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.

La agenda del mandatario argentino precisa que mantendrá este sábado a las 11 (las 7 de nuestro país) una reunión con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor.&nbsp;Más tarde, a las 12:10 (08:10 hora argentina), será recibido por el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno.Milei ya está en Hungría.&nbsp;
Milei ya está en Hungría. 

Finalmente, en Budapest, formará parte de la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora). En ese foro, se reunirá con las autoridades locales.

El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo. La agenda quedó definida por Presidencia, con varias actividades.

A a las 16:30 (12:30 en Argentina) Milei encabezará la intervención de cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó. El evento reúne a dirigentes, intelectuales y referentes de la derecha global.

La jornada continuará a las 19:00 (15:00 hora argentina), cuando Milei reciba el título honorífico "Civis Universitatis Honoris Causa" otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que el Presidente también brindará unas palabras.

Finalizada su agenda en Budapest, el mandatario emprenderá el regreso a la Argentina ese mismo sábado a las 20:30 (16:30 hora argentina). 

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