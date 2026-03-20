La agenda de 24 horas de Javier Milei en Hungría: cumbre con Orbán, discurso ante la derecha global y honor académico

El presidente de la Nación, Javier Milei inició el pasado jueves por la noche una nueva travesía internacional con destino a la ciudad Budapest, Hungría.

El viaje, caracterizado por su brevedad y densidad política, contempla una permanencia de apenas un día en la capital de hungara, donde el jefe de Estado buscará consolidar su posicionamiento dentro de los sectores conservadores europeos.

Tras su arribo, a las 15 de nuestro país, 20 hora local, el mandatario activará el sábado una hoja de ruta que combina la diplomacia de alto nivel con actividades académicas.

La jornada comenzará en el Palacio Sándor, donde Milei mantendrá una entrevista bilateral con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok. Este encuentro tendrá lugar a las 7 de la mañana aquí, 11 allá.

Eje político y estratégico

Posteriormente, a las 8.10 (12.10 de Hungría), el líder argentino se trasladará al Monasterio Carmelita de Buda, sede del Ejecutivo local, para encontrarse con el primer ministro Viktor Orbán. Este encuentro refuerza la estrategia oficial de estrechar lazos con figuras clave de la derecha internacional.

El plato fuerte de la visita ocurrirá durante la tarde del sábado, precisamente a las 16:30 (12:30 en Argentina) cuando Milei cierre la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). En este foro global, el mandatario expondrá ante referentes ideológicos de diversos países, reafirmando su pertenencia a los espacios de poder afines a su pensamiento económico y político.

Reconocimiento y retorno

La agenda en Budapest también reserva un espacio, a las 19 en suelo hungaro (15 hora argentina), para el ámbito universitario. La Universidad Ludovika otorgará al jefe de Estado el título "Civis Universitatis Honoris Causa".

Durante la ceremonia de entrega, Milei brindará un discurso ante la comunidad académica antes de dar por finalizada su estancia en suelo húngaro.

El regreso está programado para la misma noche del sábado, 20:30 (16:30 acá). Se estima que el avión presidencial aterrice en Buenos Aires durante las primeras horas del domingo, cerca de las 9.

Esta gira ocurre inmediatamente después de su reciente paso por Madrid, ratificando una dinámica de viajes rápidos y de alto impacto internacional que define la gestión actual.