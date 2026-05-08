Axel Kicillof visitó Córdoba y aseguró que "a Milei le queda poco"
El gobernador bonaerense visitó la provincia mediterránea y encabezó actividades vinculadas a la agenda del trabajo y la situación económica, acompañado por el titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer.
Axel Kicillof realizó una serie de actividades en las ciudades de Córdoba capital, La Falda y Cosquín. Se trata del primer arribo del mandatario provincial desde que está en su actual cargo hace seis años y medio, con vistas a conocer la situación en un territorio clave de Argentina y con vistas al 2027.
En ese marco, el gobernador estuvo en el Congreso del gremio de Sanidad, que conduce Daer, en la localidad de La Falda, donde apuntó contra Milei y aseguró que "mucha más gente se está dando cuenta de que esto no funciona".
"El Gobierno nacional piensa que hay que asfixiar, ahogar y hundir a las provincias. Nos ha sacado las obras, los remedios, programas, fondos para jubilados y docentes porque piensan que gobernar el país es viajar por el mundo dando conferencias", resaltó en su exposición.
Kicillof consideró que "lo de Milei es un experimento a escala mundial, es un experimento de la ultraderecha que están llevando adelante y que fracasó".
Frente a ese contexto, el gobernador remarcó: "Vamos a defender al trabajo, a la cultura, a la universidad, a nuestros trabajadores, a los derechos y a lo que es nuestro y nuestra historia, a las Islas Malvinas, a los abuelos y a nuestra Patria".
"A Milei le queda poco, vamos a ir a las urnas, vamos a ir con una mejor propuesta, vamos a hablar con todos y vamos defender la salud, la educación y el trabajo argentino", subrayó Kicillof.
Lo acompañaron en las recorridas los ministros Carlos Bianco (Jefe de Gabinete), Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo), Walter Correa (Trabajo) y Javier Rodríguez (Agricultura), quienes fueron recibidos por el titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer, y el dirigente cordobés Carlos Caserio.