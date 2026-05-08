Axel Kicillof visitó Córdoba y aseguró que "a Milei le queda poco"

Axel Kicillof realizó una serie de actividades en las ciudades de Córdoba capital, La Falda y Cosquín. Se trata del primer arribo del mandatario provincial desde que está en su actual cargo hace seis años y medio, con vistas a conocer la situación en un territorio clave de Argentina y con vistas al 2027.

En ese marco, el gobernador estuvo en el Congreso del gremio de Sanidad, que conduce Daer, en la localidad de La Falda, donde apuntó contra Milei y aseguró que "mucha más gente se está dando cuenta de que esto no funciona".

"El Gobierno nacional piensa que hay que asfixiar, ahogar y hundir a las provincias. Nos ha sacado las obras, los remedios, programas, fondos para jubilados y docentes porque piensan que gobernar el país es viajar por el mundo dando conferencias", resaltó en su exposición.

Kicillof en su participación en el Congreso de Sanidad.

Kicillof consideró que "lo de Milei es un experimento a escala mundial, es un experimento de la ultraderecha que están llevando adelante y que fracasó".

Frente a ese contexto, el gobernador remarcó: "Vamos a defender al trabajo, a la cultura, a la universidad, a nuestros trabajadores, a los derechos y a lo que es nuestro y nuestra historia, a las Islas Malvinas, a los abuelos y a nuestra Patria".

"A Milei le queda poco, vamos a ir a las urnas, vamos a ir con una mejor propuesta, vamos a hablar con todos y vamos defender la salud, la educación y el trabajo argentino", subrayó Kicillof.

Lo acompañaron en las recorridas los ministros Carlos Bianco (Jefe de Gabinete), Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo), Walter Correa (Trabajo) y Javier Rodríguez (Agricultura), quienes fueron recibidos por el titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer, y el dirigente cordobés Carlos Caserio.