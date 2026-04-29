Manuel Adorni en el Congreso: denunció a la provincia de Buenos Aires por deudas en salud

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni se presentó ante el Congreso para cumplir con el informe previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, donde ratificó el rumbo económico del Gobierno y apuntó contra la gestión bonaerense.

Durante su exposición, el funcionario calificó la administración de la provincia de Buenos Aires como un modelo "de ineficiencia estatal y presión tributaria", asegurando que el ajuste busca apartar al país del populismo.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la denuncia por el desfinanciamiento de los hospitales de gestión compartida (SAMIC). Adorni detalló que la falta de aportes por parte del gobierno de Axel Kicillof obligó a la Nación a cubrir la totalidad de los costos operativos en cinco centros de salud fundamentales.

Según los datos presentados por el Jefe de Gabinete, la deuda total de la provincia con estas instituciones de salud asciende a 630.635 millones de pesos.

Desglose de las deudas denunciadas

El hospital Cruce de Florencio Varela encabeza la lista con un pasivo de 396.631 millones de pesos. Le siguen el Cuenca Alta de Cañuelas con 104.263 millones de pesos, el René Favaloro de Rafael Castillo con 61.174 millones de pesos, el Bicentenario de Esteban Echeverría con 59.465 millones de pesos y el Néstor Kirchner de Laferrere con 9.099 millones de pesos.

Adorni cuestionó: "Vaya hipocresía la del ‘Estado Presente'. En este caso, parece no estar tan presente para los bonaerenses".

Otro punto de conflicto surgió en torno a la situación de Bahía Blanca tras las inundaciones de marzo de 2025. Mientras legisladores reclamaron por la transparencia en los subsidios destinados a la ciudad, el Ministerio de Defensa confirmó que cobra un alquiler al municipio por el uso de puentes tácticos militares.

La cartera justificó la medida explicando que estas estructuras son "puentes tácticos de uso militar" y no son de emergencia civil y, tras 90 días, el protocolo exige recuperar costos operativos del Ejército mediante convenios.

Respecto a la obra pública, el informe reveló que la provincia de Buenos Aires no suscribió el "Acuerdo Marco de Colaboración" propuesto por el Ejecutivo nacional.

Ante esta negativa, el Gobierno central decidió implementar una estrategia de negociación directa con los jefes comunales para dar continuidad a los trabajos. Municipios como Pilar, Escobar, San Miguel, Tres de Febrero, Almirante Brown y Pinamar, entre otros, ya firmaron acuerdos sin intervención de la Gobernación.

Obra pública

Sobre las obras viales, Adorni precisó el estado de avance de trazas clave en territorio bonaerense. La Autopista Presidente Perón registra niveles de ejecución de entre el 88% y el 96% en sus tramos principales, aunque se admitió que la ralentización de las tareas generó una alta desocupación.

En tanto, la variante San Miguel del Monte en la Ruta Nacional 3 alcanza un 40% de avance, mientras que el tramo Mercedes-Suipacha de la Ruta 5 tiene un 30% de ejecución con financiamiento externo.

La presión impositiva en los distritos también fue motivo de señalamiento por parte del jefe de Gabinete. Basándose en el Portal de Transparencia Tributaria, denunció lo que considera "tasas exorbitantes" aplicadas por los intendentes bonaerenses. Citó como ejemplos el caso de Pilar, donde se cobra un 4,5% en la tasa de Seguridad e Higiene a hipermercados, y el de Lanús, donde el mismo gravamen alcanza el 6%.

El informe oficial destacó el potencial de inversión en la provincia bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se mencionó el proyecto de SIDERSA en San Nicolás, con una inversión de 286 millones de dólares para una planta siderúrgica que prevé la creación de 3.800 empleos. También se resaltó el Parque Eólico Olavarría, una iniciativa de 276 millones de dólares impulsada por PCR y Acindar.

El documento subrayó finalmente el liderazgo energético de la región en materia de renovables. El informe técnico resalta que la provincia de Buenos Aires concentra actualmente el 49% de la potencia eólica instalada en todo el país, alcanzando los 1.999 MW.