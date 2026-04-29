Martín Menem le cortó el micrófono al diputado Pablo Juliano por tutear a Adorni durante su exposición

Martín Menem le cortó el micrófono al diputado Pablo Juliano durante el informe de gestión de Manuel Adorni en el Congreso, después de que el legislador lo tuteara e increpara por la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Juliano, de Provincias Unidas, apuntó directo desde el inicio: "¿Qué estás esperando para renunciar?". También lo acusó de "contorsionismo" con los propios números del Gobierno.

Menem paró el reloj varias veces y bloqueó el micrófono del diputado para exigirle que tratara de usted al jefe de Gabinete. "No está en una cancha de fútbol, diputado", le dijo el riojano.

Juliano respondió que lo llamaba por el apellido, "no de chanta", y que se quedaba corto. La bancada oficialista respondió con gritos. Finalmente, el diputado completó su exposición sin volver a tutear a Adorni.

Qué dijo Manuel Adorni

Antes del cruce, Adorni había usado su discurso inicial para defenderse de las acusaciones. Aseguró que el viaje de su esposa en la comitiva presidencial a Nueva York "no representa ninguna irregularidad" y que la fiscal interviniente pidió archivar la causa.

Sobre el presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario afirmó que pagó de su bolsillo todos los viajes junto a su familia y que "no existió ocultación alguna" en sus declaraciones juradas. Respecto a los inmuebles que se conocieron recientemente, aclaró que los plazos de su última declaración aún no vencieron.