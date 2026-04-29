Bregman fulminó a Adorni en Diputados: "Nos saliste muy caro, el perro nos lo metiste vos"

Myriam Bregman protagonizó uno de los momentos más calientes en el Congreso durante la presentación de Manuel Adorni, con una batería de críticas e ironías que terminó con una frase demoledora: "Nos saliste muy caro, el perro nos lo metiste vos".

La diputada del Frente de Izquierda arrancó con un cuestionamiento político directo y puso en duda la presencia del funcionario acompañado por Javier Milei y Karina Milei.

"Si usted era tan gallito, ¿por qué tuvo que venir con el Presidente y la hermana?", disparó.

Durante su intervención, Bregman enumeró casos como Libra, ANDIS, ARCA y créditos del Banco Nación, y lanzó una pregunta filosa: "¿Casos aislados o modus operandi?"

También cuestionó el discurso económico del oficialismo y contrastó los ingresos del funcionario con la situación social. "¿Cómo explica que cobra en pesos y gasta en dólares, mucho más de lo que gana?", lanzó.

Luego avanzó con críticas por el ajuste y remarcó la situación de jubilados, personas con discapacidad y trabajadores.

"Una médica del PAMI tiene que atender 3333 adultos mayores para alcanzar su salario", señaló.

La diputada también apuntó a la polémica por Hayden Davis.

"Si usted es un filtro del Presidente, ¿falló el filtro o usted es parte del engranaje de promoción de esa estafa?", cuestionó.

Bregman además reclamó explicaciones por el oro argentino y por el cierre de la sala de periodistas en la Casa Rosada.

"Es una medida que no se tomó ni en la dictadura militar", advirtió. Sobre el final redobló la ofensiva con la frase que hizo estallar el recinto. "Nos saliste muy caro, el perro nos lo metiste vos. Espero que respondas y no chicanas", cerró.



