Entre pochoclos, silbidos y un fuerte apoyo oficial: las curiosidades de la presentación de Adorni

El Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se presentó este miércoles en la Cámara de Diputados para dar su informe de gestión. La sesión comenzó en medio de aplausos, algunos silbidos y un legislador repartiendo pochoclos.

El funcionario ingresó al recinto a las 10.40, con un fuerte respaldo oficial encabezado por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el palco central.

La comitiva oficial que acompañó al ministro incluyó a los principales referentes del gabinete. Junto al mandatario nacional se ubicaron el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el canciller Pablo Quirno.

Manuel Adorni presentó su informe de gestión en medio de una sesión tensa.

Al ingresar al Palacio Legislativo, el Presidente fue recibido con expresiones de apoyo por parte de la militancia y los legisladores de La Libertad Avanza. No obstante, el clima de tensión se manifestó antes del inicio de la sesión, cuando una persona cuestionó al mandatario sobre la transparencia patrimonial de Adorni, a lo que Milei respondió calificando de "corruptos" a quienes realizaban el reclamo.

En el recinto, la oposición mantuvo una postura de distancia. La diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, reclamó a viva voz por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

En paralelo, el legislador socialista Esteban Paulón dio qué hablar al sentarse con un paquete de pochoclos.

En los palcos estuvieron presentes también los ministros Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación), la senadora Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo.

Además asistieron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el titular de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y otros funcionarios clave como Mario Lugones y Lule Menem.

La presentación de Adorni ante Diputados

Durante su discurso inicial, Adorni se centró en la descripción de indicadores macroeconómicos. El funcionario destacó la desaceleración del índice de precios al consumidor, la estabilidad en el mercado cambiario y el flujo de inversiones proyectado para las áreas de minería y energía.

El Jefe de Gabinete optó por no incluir en su alocución referencias a las presentaciones judiciales sobre sus bienes o sus traslados internacionales.

En tanto, la bancada de Unión por la Patria mantuvo una conducta de silencio durante gran parte de la exposición. Los legisladores del bloque peronista habían acordado previamente evitar confrontaciones directas para centrar la jornada en el pedido de respuestas, aunque manifestaron su descontento con la falta de precisiones en ciertos puntos de la gestión.

Uno de los momentos de mayor efervescencia ocurrió cuando el Jefe de Gabinete mencionó la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Esta declaración provocó el aplauso de los sectores oficialistas, mientras que el bloque peronista evitó reaccionar a lo que consideraron una provocación política para no desviar el eje de la sesión.

A pesar del acuerdo de silencio, se registraron incidentes aislados. El diputado Aldo Leiva se aproximó al estrado para entregar folletos con críticas a la falta de claridad en las explicaciones oficiales. Ante esta acción, la diputada Lilia Lemoine intervino para solicitar el retiro del legislador del sector asignado al funcionario.

Otro cruce se produjo cuando el informe abordó la política exterior, específicamente el conflicto en la Franja de Gaza. La diputada Romina del Pla calificó al Gobierno de "cómplice", ante lo cual el presidente Milei respondió con gestos de ironía desde el palco.