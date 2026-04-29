A la salida del Congreso, Milei tildó a los periodistas de corruptos y chorros

Javier Milei protagonizó este miércoles un nuevo choque con la prensa en el Congreso, al retirarse de la exposición de Manuel Adorni en Diputados. Ante las preguntas de los cronistas, el Presidente evitó responder y lanzó una dura acusación: "Corruptos" y "chorros".

La tensión arrancó desde su ingreso al recinto. Cuando periodistas le consultaron por Adorni y los cuestionamientos que enfrenta, Milei respondió con una frase explosiva: "Corruptos son ustedes".

Milei volvió a insultar a la prensa al salir de Diputados

Al terminar la actividad oficial, el mandatario volvió a quedar rodeado por trabajadores de prensa. Frente a una nueva tanda de preguntas, redobló su ataque y los tildó de "chorros".

El episodio sumó un nuevo capítulo a la relación tirante entre Milei y los medios, marcada por reiterados cruces públicos.

La jornada tuvo otro momento caliente dentro del recinto. Durante el discurso oficial, Myriam Bregman interrumpió con críticas al Gobierno por su postura sobre Gaza.

Desde uno de los palcos, Milei le respondió a los gritos: "Con sus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos".

El paso del Presidente por el Congreso quedó atravesado por insultos, tensión política y confrontación con la prensa.

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