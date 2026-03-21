Milei apuntó de nuevo contra el español Pedro Sánchez en la CPAC de Hungría: "Pichón de tirano"

Después de la bilateral con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y de destacar una "visión común", el presidente, Javier Milei, brindó un discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se desarrolla en Budapest. Desde ese escenario, arremetió contra su par de España, Pedro Sánchez, al calificarlo de "pichón de tirano".

Milei tuvo por la mañana de este sábado su cumbre con Orbán en el Monasterio Carmelita de Budala, sede de gobierno húngaro. Allí anticipó que su discurso apuntaría a "la inmigración que no se adapta culturalmente y se convierte en invasión".

Javier Milei y Karina Milei con Víktor Orbán.

Por la tarde, participa de la Ceremonia de Cierre de la CPAC, el foro que reúne a la derecha global.

Durante el viaje oficial a Budapest lo acompañan la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por el canciller, Pablo Quirno.

Javier Milei apuntó a Pedro Sánchez desde Hungría

En la primera visita oficial de un presidente argentino a Hungría, Milei pasó por la CPAC. Como es habitual en ese escenario, ingresó con la canción "Panic Show" de La Renga, con los brazos en alto, arengando al público que lo recibió con aplausos.

Lo antecedió en la palabra, Santiago Abascal de VOX, la derecha ultraconservadora de España y opositor al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que lidera Sánchez.

Javier Milei en la CPAC de Hungría.

Una semana atrás, Milei estuvo en el país ibérico y participó de una cita similar. Como figura central del Madrid Economic Forum, llamó al presidente de España "líder de la basura inmunda del socialismo".

Ahora, planteó sobre la inmigración en Europa que "la sujeción nacional a los dictámenes unilaterales y organismos supranacionales reemplaza la soberanía y a las libertades individuales por los caprichos de los burócratas de turno. Cuando el poder se separa de la responsabilidad que trae la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente. De hecho, en el discurso de recién mencionó mi querido amigo Santiago Abascal al pichón de tirano que tienen en España. Si a esto le sumamos la cuestión migratoria, que lo que hace es aumentar indiscriminadamente la cantidad de receptores de pedazos de la torta sin ninguna exigencia de aporte de ningún tipo, se termina estafando a la población que pagó impuestos durante tantos años, devolviéndoles un sistema camino al colapso".

Milei insistió en la CPAC de Hungría con un discurso similar al que dio el último 1 de marzo desde el Congreso Nacional: "La moral está siempre primero y el cálculo político siempre al final", sostuvo, y remarcó el valor de "la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada".

Qué dijo Milei en la CPAC de Hungría sobre los políticos argentinos

Milei compartió en Hungría que "en la Argentina, durante 100 años los políticos pusieron en duda la propiedad privada, emitieron dinero sin respaldo, endeudaron a generaciones enteras que aún no han nacido y un sinfín de aberraciones económicas y morales de toda índole, todo con el objetivo principal de favorecer sus trayectorias políticas en el corto plazo de cara a cada elección de turno, en detrimento no solo del bienestar material de su pueblo, sino de su integridad moral".

En otro tramo, insistió con que "terminaremos con la inflación" en la Argentina.

También se refirió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que "pronto nos llevará a una Cuba libre". "Tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroika", aportó.

Discurso completo de Milei en la CPAC de Hungría